Blue Panorama | sindacati | sciopero 24 ore 8 giugno | rispettare accordi

(Di domenica 27 maggio 2018) Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Scioperi in arrivo a. Idi categoria e le associazioni professionali del trasporto aereo hanno proclamato, infatti, un’astensione dal lavoro di 24 ore di piloti e assistenti di volo per l’8prossimo. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl, Anpac e Anpav si dicono “costrette” a dichiarare questa azione di protesta per chiedere il rispetto degliraggiunti al ministero dello Sviluppo economico, che, sostengono, rischiano di essere “carta straccia”. La compagnia aerea, specializzata in voli charter come vettore principale per i pacchetti turistici offerti dalle agenzie di viaggio, e’ stata recentemente acquisita dalla società Uvet che controlla un pool di agenzie turistiche. L’acquisto della compagnia aerea da parte della proprietà della Uvet si è reso ...