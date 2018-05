Blue Bloods 7 su Rai2 | anticipazioni 27 maggio e 2 giugno | Isaiah Washington guest star

optimaitalia

: #BlueBloods 7 su Rai2, anticipazioni #27maggio e #2giugno: Isaiah Washington guest star del 150° episodio… - OptiMagazine : #BlueBloods 7 su Rai2, anticipazioni #27maggio e #2giugno: Isaiah Washington guest star del 150° episodio… - macspdc : vic se conosci blue bloods ti amo ancora più di prima - BlogSocialTv1 : Ieri in seconda serata @RaiDue Blue Bloods segna 507.000 spettatori con il 3.4%. @AndreaFabiano Tg2 Dossier 387.000 al 3.8% -

(Di domenica 27 maggio 2018) Prosegue l'appuntamento in prima assoluta con7 suin seconda serata. La serie targata CBS festeggia il traguardo del 150° episodio con unad'eccezione:, ex Preston Burke di Grey's Anatomy e Jaha in The 100, veste i panni del comandante Travis Jackson. Il police procedural è stato rinnovato dal canale per una nona stagione, in onda negli Stati Uniti in autunno.Si intitola "Un addio blu scuro" l'episodio 7x18 didi stasera, di cui la sinossi ufficiale, così come riportata sul sito del network CBS:Danny indaga sulle circostanze di una ex agente del dipartimento di polizia di New York, scomparsa il giorno dopo avergli rivelato il piano di far pace con una donna che lei e la sua partner aveva erroneamente condannato anni fa. Inoltre, Frank affronta un dilemma quando uno dei suoi colleghi, il comandante Travis Jackson (la ...