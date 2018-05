Roma - Blitz degli studenti ebrei sul Ponte Spizzichino dopo la provocazione antisemita : Questa notte i giovani del Movimento Culturale studenti ebrei hanno attaccato bandiere d'Israele e due striscioni con scritto: ' la storia non si cancella ' e ' giù le mani da questo Ponte ' su Ponte ...

Allevamenti lager : maialini schiacciati e pulcini tritati. I reporter di FqMillenniuM nei Blitz degli animalisti : Scrofe immobilizzate in minuscole celle, maialini appena nati che muoiono schiacciati, galline che quasi soffocano stipate nelle gabbie. Siamo in aperta campagna, tra Lodi e Cremona, eppure questi animali non conoscono la luce del giorno. Le femmine sono macchine per produrre, i maschi devono diventare cibo nel più breve tempo possibile. Il mensile Fq Millennium, diretto da Peter Gomez, per il numero attualmente in edicola ha trascorso una notte ...

Grande Fratello 15 - frana tutto : 'Questi li sequestriamo' - Blitz della produzione - uno degli autori entra nella casa : Al Grande Fratello 15 frana tutto: la fuga degli sponsor dal reality giudicato troppo trash e scorretto prosegue, e giorno dopo giorno si aggiungono i brand che hanno deciso di dissociarsi dallo show di Barbara D'Urso e ritirare i propri prodotti dalla casa. Un brutto guaio, per Mediaset, che genera anche dei gialli: qualche ora fa la produzione ha deciso di requisire le lenzuola, dopo che Filippo aveva nascosto per scherzo i materassi di Danilo ...

Raid Casamonica - il Blitz della polizia. Uno degli arrestati a giornalisti e fotografi : “Infami - maledetti - pezzi di merda” : Il primo aprile scorso avevano picchiato una donna disabile all’interno del Roxy Bar, nel quartiere Romanina. La mattina dell’8 maggio gli uomini della squadra mobile hanno arrestato i responsabili dell’aggressione appartenenti ai clan Casamonica e Di Silvio. Si tratta di Antonio Casamonica, Alfredo, Enrico e Vincenzo Di Silvio, a cui vengono contestati i reati di violenza privata, lesioni personali e danneggiamento aggravati ...

Monza - Blitz antidroga nella stazione diventata un ritrovo degli spacciatori : Nuovo blitz anti droga della polizia locale alla stazione ferroviaria di Monza. Giovedì pomeriggio gli agenti del Nost, il nucleo mobile voluto dall'attuale amministrazione comunale di centrodestra ...

Milano - Blitz degli studenti da McDonald's : “Il Primo Maggio non si lavora” : Durante il corteo per la Festa di Lavoratori a Milano un gruppo di giovani della Rete studenti Milano ha messo a segno un'incursione all'interno del McDonald's di via Torino per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e l'...

Blitz degli ultrà della Roma - un tifoso del Liverpool in fin di vita. Uefa sotto choc : Sono stati i poliziotti italiani a individuare gli aggressori esaminando i filmati girati vicino allo stadio prima della partita Liverpool-Roma. Gli agenti della Digos della capitale erano partiti al ...

YouTube - Blitz degli hacker : scompare 'Despacito' - il video da 5 miliardi di visualizzazioni : FORSE non amano molto la musica di Luis Fonsi e Daddy Yankee . Tutti i gusti sono gusti. Contrariamente a mezzo mondo, che ha collocato il videoclip della hit 'Despacito' al vertice dei video più visualizzati su YouTube con oltre 5 miliardi di visite. Record di sempre. Due hacker, 'in arte' Prosox e Kuroi'sh, ...

Scontro durissimo fra Roma e Parigi per il Blitz degli agenti francesi. Minniti : stop ad accordi : Dopo l'irruzione alla stazione di Bardonecchia, per effetturae un test antidroga ad un migrante, la Francia difende l'operato della gendarmeria: rispetta gli accordi fra i due paesi. Ma per il nostro ...

Bardonecchia - Blitz degli agenti francesi La Farnesina : Atto inaccettabile | : Sta diventando un caso politico la vicenda dell’irruzione dei gendarmi nel centro accoglienza migranti. Salvini: «Allontanare i diplomatici francesi dall’Italia»