Bitonto - anziana uccisa per errore : catturato latitante Domenico Conte : Bitonto, anziana uccisa per errore: catturato latitante Domenico Conte Il presunto capoclan è accusato di essere il mandante dei killer che lo scorso 30 dicembre, nel corso di un regolamento dei conti con una famiglia rivale, assassinarono per sbaglio l'84enne Anna Rosa Tarantino . Si nascondeva in una villetta al ...