Berlusconi versa 3 milioni e trecento mila euro alla moglie di Dell' Utri

La Finanza : "versamenti anomali" da Berlusconi ai Dell'Utri : L'Ufficio informazioni finanziarie della Banca d'Italia e il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza hanno segnalato alla Procura di Milano, secondo quanto riportato dal quotidiano torinese La Stampa, una "operatività sospetta" relativa a dei "prestiti infruttiferi" fatti da Silvio Berlusconi ai famigliari di Marcello Dell'Utri tra novembre 2016 e febbraio 2017, quando il suo amico co-fondatore di Forza Italia era già in ...

Berlusconi - tre milioni alla moglie di Dell'Utri/ Bankitalia : “Versamenti sospetti”. Fascicolo alla procura : Berlusconi, tre milioni alla moglie di Dell'Utri. Bankitalia: “Versamenti sospetti”. Segnalazione inviata alla Guardia di Finanza, la cui relazione è stata inviata alla procura(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:24:00 GMT)

“Berlusconi ha dato 3 milioni alla moglie di Dell’Utri durante la detenzione”. La Finanza segnala versamenti ‘anomali’ : Silvio Berlusconi ha “donato” oltre 3 milioni di euro alla famiglia di Marcello Dell’Utri tra il novembre 2016 e il febbraio 2017, mentre il fondatore di Forza Italia ed ex senatore era già rinchiuso nel carcere di Parma per scontare la condanna a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. “Prestiti infruttiferi”, è scritto nella causale dei versamenti analizzati dall’Ufficio informazioni finanziarie ...

SILVIO Berlusconi - RUBY TER : RINVIO A GIUDIZIO A ROMA E TORINO/ Versati 157mila euro ad Apicella? : TORINO, RUBY ter: RINVIO a GIUDIZIO per SILVIO BERLUSCONI. Nuovi guai giudiziari per il Cavaliere, andrà a processo il prossimo 23 novembre con Apicella per corruzione(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 23:32:00 GMT)

Di Maio vs Berlusconi : 'Usa le sue tv contro gli avversari politici - basta minacce a Salvini' : 'Bisogna metter mano a questo continuo conflitto di interesse' ha dichiarato il leader Cinquestelle. 'Vuole un esproprio proletario da anni '70' la replica. Salvini sempre più impaziente 'Se finisce ...

Governo - Berlusconi : “Governo con Pd e gruppo misto. Sui dem la vedo diversamente da Salvini e Meloni” : “Io penso a un Governo di centrodestra che guardi al gruppo misto e ad alcuni esponenti del Pd: su questo punto la penso molto diversamente da Giorgia Meloni e Matteo Salvini“. Lo afferma Silvio Berlusconi (nella diretta di L’aria che tira – La7) appena arrivato in Molise. Poi picchia duro sul Movimento 5 stelle: “Sono incapaci di fare qualcosa di buono per l’Italia”. L'articolo Governo, Berlusconi: ...

Berlusconi INCIAMPA SUL PALCO E CADE DURANTE COMIZIO/ Video - come nel 2015 si ‘rialza’ e attacca gli avversari : Siria, BERLUSCONI INCIAMPA sul PALCO DURANTE il COMIZIO: “Serve un governo autorevole per mediare fra USA e Russia”. Video, fuoriprogramma per leader FI che poi scrive lettera al CorSera(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 10:20:00 GMT)