Berlusconi | “M5s irresponsabili | attendiamo le decisioni di Mattarella”

Berlusconi ‘riabilitato’ vuol spaccare il Governo gialloverde/ Forza Italia e FdI : “M5s è inaffidabile” : Berlusconi "riabilitato" vuole spaccare il Governo gialloverde di Salvini e Di Maio: Forza Italia e Fratelli d'Italia uniti, "M5s sono inaffidabili". Le mosse nel Centrodestra(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 11:32:00 GMT)

Risultati Friuli Venezia Giulia - Fedriga vince Elezioni Regionali 2018/ Lega super - Berlusconi “M5s inadatti” : Risultati Elezioni Regionali Friuli Venezia Giulia 2018: Massimiliano Fedriga è il nuovo Governatore, spoglio diretta live. Urne chiuse: crolla M5s, trionfo Lega e Centrodestra(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Berlusconi : “M5S - PERICOLOSI COME HITLER”/ Il nodo del Governo sempre più difficile da sciogliere : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: “Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a HITLER”. Il leader di Forza Italia parla da Porzus, dove furono uccisi 17 partigiani(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:25:00 GMT)

Berlusconi : “M5S PERICOLOSI COME HITLER”/ Ma Forza Italia : “Non lo ha detto lui - era una frase riferita” : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: “Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a HITLER”. Il leader di Forza Italia parla da Porzus, dove furono uccisi 17 partigiani(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:31:00 GMT)

Berlusconi : “M5S TEMUTO COME PRIMO HITLER”/ Salvini : “Sciocchezze - meglio tacere”. Poi Forza Italia rettifica : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: “Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a HITLER”. Il leader di Forza Italia parla da Porzus, dove furono uccisi 17 partigiani(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:33:00 GMT)

Berlusconi “M5s A PULIRE I CESSI DI MEDIASET”/ Salvini “FI governo col Pd? Sono fuori” - e chiama Di Maio.. : governo, Casellati da Mattarella: BERLUSCONI chiude ogni accordo, "mi Sono rotto del M5s, che vadano a PULIRE i CESSI". Accordo Di Maio-Salvini senza FI più vicino? incarico a Fico col Pd?(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 17:07:00 GMT)

Berlusconi : “M5S? Li manderei a pulire i cessi” : Roma, 20 apr. (AdnKronos) – “Gente come loro, voglio essere duro e volgare, li manderei a fare i fattorini e a pulire i cessi…”. Lo ha detto Silvio Berlusconi, oggi in Molise, ai microfoni di Radionews24, parlando dei Cinquestelle.A stretto giro è arrivata la replica su Twitter del senatore M5S Nicola Morra: “Meglio vivere onestamente, magari grazie al ‘pulire i cessi’, piuttosto che accordarsi con la ...

Governo - Berlusconi : “M5s? A Mediaset li prenderei per pulire i cessi”. Morra : “Meglio che accordarsi con la mafia” : “E’ gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi“. Silvio Berlusconi, dopo lo scontro a distanza con Matteo Salvini, torna ad attaccare il Movimento 5 stelle. E lo fa con le parole più dure mai usate fino a questo momento. In un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise in vista delle elezioni regionali, non solo se la prende con “il partito dei ...

Silvio Berlusconi : “M5s a Mediaset pulirebbero i cessi” : Il Presidente Sergio Mattarella si è preso due giorni di tempo per riflettere dopo il fallimento del tentativo della Casellati.

Governo - Berlusconi : “M5s? A Mediaset li prenderei per pulire i cessi. Gente che non ha mai fatto nulla nella vita” : “E’ Gente che non ha mai fatto nulla nella vita: nella mia azienda li prenderei per pulire i cessi”. Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un comizio a Casacalenda, seconda tappa del suo giro in Molise. L’ex premier ha quindi attaccato il capo politico dei 5 stelle: “Di Maio ha una buona parlantina, non posso negarlo, ma non ha mai combinato niente di buono per sé, per la sua famiglia, per il Paese. Non ...

Vinitaly e Governo - Salvini-Di Maio : sfuma l’incontro/ Leader Lega - “M5s faccia di più” - e su Berlusconi.. : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:27:00 GMT)

Salvini : “M5s smetta di mettersi al centro del mondo” Di Maio : “Governo con Berlusconi-c.destra? Zero” : Salvini: “M5s smetta di mettersi al centro del mondo” Di Maio: “Governo con Berlusconi-c.destra? Zero” Il Molleggiato “invita” l’ex segretario Dem ad andare da Di Maio: “Al tuo posto: prenderei la bicicletta e, da solo, andrei a trovare il vincitore del 4 marzo e in religiosa umiltà gli direi: eccomi pronto al tuo fianco” Continua […]

Consultazioni - Sallusti : “M5s e Lega senza Berlusconi? Di Maio è in un cul-de-sac. Deve far digerire alleanze ai suoi” : Secondo Alessandro Sallusti, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo (La7) “I grillini stanno prendendo coscienza che non si può governare con il 32 per cento e che quindi si dovranno alleare. A differenza della classe dirigente il popolo grillino ancora vede un’alleanza democratica come un inciucio”. Sta tutta qui la difficoltà di Di Maio secondo Sallusti, che più avanti spiega: “Che Salvini spacchi la coalizione per ...