Battlefield 5 è di tutti | DICE continua a difendere il gioco

(Di domenica 27 maggio 2018) Dopo le polemiche successive al reveal di5, il community manager diOskar Gabrielson è tornato ailsu Twitter per rispondere alle dure critiche da parte della community.Gabrielson aveva già dichiarato che, in relazione alla "scelta del giocatore e personaggi femminili", le donne sono qui per restare. Ha anche detto che gli sviluppatori vogliono che il"rappresentiquelli che facevano parte del più grande dramma della storia umana" e che i giocatori abbiano più scelta per personalizzare i loro personaggi.Ma adesso passiamo oltre, andando a scovare altri tweet del community manager: è stato anche notato che gli elementi sandbox del"hanno sempre avuto la caratteristica di far giocare nel modo desiderato" (come ad esempio tre giocatori su un cavallo in1 con lanciafiamme). Gabrielson ha detto che "Con5 si ...