Basket Nba - finale Ovest : Golden State trascina Houston a gara-7 : OACKLAND - I Golden State Warriors pareggiano i conti , 3-3, con gli Houston Rockets portando anche la serie della finale di Western Conference a gara-7. Era dal 1979 che entrambe le finali di ...

Basket - Playoff NBA 2018 : Golden State domina nel secondo tempo - con Houston sarà gara-7! : Sembrava potesse chiudersi con una gara d’anticipo, ma la serie più attesa della stagione NBA si protrarrà fino a gara-7, decisiva per il passaggio del turno e l’accesso alle Finals. In gara-6 della finale della Western Conference i Golden State Warriors hanno vinto contro gli Houston Rockets con un punteggio di 115-86, che non rende però giustizia alla prestazione degli ospiti, che fino a metà gara erano rimasti davanti. I ...

Basket Nba - finale Est LeBron non basta a Cleveland - Tatum spinge Boston verso le Finals : Boston - Al TD Garden non si passa. Boston non sbaglia gara-5 nella finale della Eastern Conference e torna in vantaggio nella serie, 3-2, costringendo Cleveland a vincere il prossimo match per non ...

Basket Nba - finale Ovest : colpo Houston in casa dei Warriors - la serie torna in parità : OAKLAND - Houston pareggia i conti. I Rockets dimenticano lo choc del -41 di gara-3 , 126-85, battendo Golden State 95-92 alla Oracle Arena portando così la serie sul 2-2. Con la stessa situazione di ...

Basket - playoff Nba LeBron straripante - fa un nuovo record e stende Boston : CLEVELAND - E' lui il più forte. LeBron James non ci sta e vuole riportare Cleveland nuovamente alle Finals. Il "Prescelto" scrive un'altra pagina di storia Nba e i Cavs battono Boston 111-102 davanti ...

Basket : NBA - James trascina Cleveland : Cleveland ha riportato in parità, sul 2-2, la finale della Eastern Conference di NBA battendo per 111-102 Boston grazie al solito LeBron James. 'Th...

Basket Nba - finale Est Cleveland domina gara 3 - Boston affonda : Cleveland - Cleveland c'è ed è più viva che mai. Dopo le due sconfitte al TD Garden, i Cavaliers dominano gara 3 surclassando Boston 116-86 e accorciando le distanze nella finale della Eastern ...

Basket - playoff Nba Houston rialza la testa - batte Golden State ed è 1-1 : Houston - Houston rialza la voce. Dopo la brutta sconfitta di gara-1 i Rockets fanno capire a tutti chi ha dominato la Western Conference in questa stagione battendo i campioni in carica di Golden ...

Pau Gasol : «È tempo che Becky - una donna - alleni gli uomini nel Basket Nba» : Pau Gasol ha 37 anni, gioca a basket da sempre, ha vinto medaglie olimpiche e mondiali con la Spagna, milita nell’Nba, a San Antonio, ed è pronto a essere allenato da una donna. Lo è da sempre, da quando la gente sbagliava dicendo che suo padre era medico e sua madre infermiera. In realtà era il contrario, ma andava contro la norma. Pau Gasol lo ha raccontato in una lettera aperta che è a sostegno di una donna: Becky Hammon. «In 72 anni non c’è ...

Basket - playoff Nba : LeBron non basta - Boston 2-0 in finale Est : Boston - Adesso per Cleveland sono guai seri. Boston vince anche gara-2 della finale della Eastern Conference e intravede la finale per il titolo con la serie , 2-0, che ora si sposta in Ohio. Al TD ...

Basket Nba - finale Ovest : Durant trascina i Warriors - Houston va ko : NEW YORK - Gioco di squadra batte individualismo 119-106. Optando per il gioco collettivo, i Golden State Warriors approcciano nel migliore dei modi la finale di Western Conference battendo al Toyota ...

Basket NBA/ Philadelphia 76ers - Belinelli : "Vorrei tornare a giocare con questa maglia" : BASKET NBA, per i Philadelphia 76ers c'è il sogno LeBron dopo una stagione finalmente ottima per i Sixers. Merito anche di Belinelli, che esprime il suo intento di restare(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 12:32:00 GMT)