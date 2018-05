Baseball | Serie A1 2018 | 41 valide in due partite per Bologna

Baseball - Serie A1 2018 : sweep Pirati Rimini - la T&A nei guai : Giusto partire dagli sconfitti nel secondo derby di campionato che sorride ancora ai Pirati (1-0). Perchè la T&A perde la sesta partita nelle ultime otto (sempre sconfitta con le prime tre), ma soprattutto perde Erik Epifano. L’interbase si è infortunato al sesto inning correndo verso la prima, è stato portato in dug-out a spalle dai suoi compagni e la sua sofferenza a fine partita anticipava la diagnosi: strappo muscolare e quasi ...

Baseball - Serie A1 2018 : Nettuno City sepolto da 19 valide : Manifesta superiorità al settimo inning, con il risultato di 15 a 1, per l’Unipolsai, contro il Nettuno City. I bolognesi sono partiti aggressivi, di fronte a un lanciatore accreditato come Misell (10 valide concesse, e 9 punti, in tre inning) e ha risolto la partita in pratica in sole tre riprese di gioco. Al primo inning, tre valide hanno fruttato vantaggio biancoblù, battuto da Marval. Al cambio di campo, una valida dell’ex Buffa ...

Baseball – Serie A1 : i risultati del venerdì sera : La Serie A1 di Baseball dà i primi esiti del weekend: ecco i risultati delle partite di ieri Il venerdì sera del campionato di Serie A1 Baseball riserva due vittorie esterne importanti da parte del Rimini e del Città di Nettuno. I primi hanno espugnato il diamante della T&A San Marino per 13-4, sfruttando la giornata assai positiva dell’attacco, e sono diventati la prima squadra a raggiungere dieci vittorie in campionato. I secondi, ...

Baseball - Serie A1 2018 : Pirati Rimini esplosivi a San Marino : Al momento la differenza c’è e si vede tra Rimini e San Marino. Le prime cinque giornate di campionato erano state chiare a riguardo e il derby di questa sera a Serravalle è stata la conferma diretta sul campo. Rimini vince 13-4, sfiorando la manifesta al settimo inning, battendo 17 valide (cinque doppi) e capitalizzando al massimo le occasioni favorevoli e sfruttando le insicurezze sul monte e difensive di una T&A che ha battuto ...

Baseball - Serie A1 2018 : la T&A ha il monte - il Rimini l’attacco : I derby non han bisogno di presentazioni di maniera. Il Derby, quello con la D maiuscola, negli ultimi anni è stato certamente quello fra San Marino e Rimini. Questa è la prima sfida nella regular season 2018 tra la T&A e i neroarancioni, con gara1 in programma domani a Serravalle (ore 19) e gara2 allo stadio dei Pirati di Rimini (20.30). Al doppio incontro, valevole per la sesta giornata, già la penultima del girone d’andata, le due ...

Baseball – Serie A1 : il programma della sesta giornata di andata : Da San Marino – Rimini a Padova – Nuova Città di Nettuno: tutti i match della sesta giornata di andata del campionato di Serie A1 di Baseball Quella che si profila all’orizzonte sarà una sesta giornata di andata di Serie A1 Baseball che si appresta a regalare forti emozioni agli appassionati. Le partite in programma promettono divertimento e soprattutto possibilità di stravolgimenti in classifica a partire dal classico testacoda tra ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’Unipolsai Bologna concede il bis in trasferta : Ancora doppietta per l’UnipolSai, e ancora contro una concorrente diretta per i playoff, come la ParmaClima. Bolognesi così che tentano la fuga, “a braccetto” con i campioni d’Italia del Rimini, anch’essi protagonisti di un importante “bis” ottenuto in quel di Nettuno. Al di là del 7 a 4 finale, non è stato facile per la Fortitudo espugnare il “Cavalli”, come testimonia il conto di 10 valide ...

Baseball - Serie A1 2018 : il Rimini cambia tutto con 5 punti all’8° inning : Un Rimini che vince in rimonta allo Steno Borghese: 7-6 al termine di una partita pazzesca e senza logica, ma ricca di spunti interessanti. I romagnoli hanno prodotto 18 valide complessive, meritando con queste la vittoria, anche se nelle prime sei riprese di gioco hanno di fatto segnato solo un punto contro il partente canadese del Nettuno Academy, Richmond. La differenza tra le due squadre senza dubbio è stata la qualità dei rilievi. Malissimo ...

Baseball - Serie A1 2018 : San Marino riprende a marciare : Quattro sconfitte consecutive pesavano parecchio sul morale della T&A San Marino, tre di queste arrivate senza punti. Ecco che l’arrivo sul Titano del Nettuno City serviva alla truppa di Mario Chiarini per riprendere confidenza con quella vittoria che mancava proprio dal week-end interno con l’altra nettunese. Detto e fatto, doppietta servita per San Marino (1-0, 5-1), ma tutt’altro che semplice e arrivata grazie a una ...

Baseball - Serie A1 2018 : Unipolsai - al tie-break vinco io! : Terza vittoria al tie-break, nelle ultime tre partite, per l’Unipolsai. Dopo le due dello scorso week end col San Marino, questa volta è toccato al Parma soccombere – 5 a 4 – ai supplementari contro la Fortitudo, dopo esser riuscita a rimontare dal 4 a 0 del terzo al 4 a 4 confezionato fra sesto, settimo e ottavo inning. Al 10° – dopo un errore del lanciatore Lugo che ha messo i padroni di casa bolognesi nella situazione ...

Baseball - Serie A1 2018 : il “derby della via Emilia” e la “Tirreno-Adriatico” : E’ un fine settimana che potrebbe stravolgere gli equilibri e, con una Serie di sfide incrociate, cominciare a delineare meglio le reali prospettive delle squadre di A1. Fitto e di particolare interesse il programma della quinta giornata di andata della Serie A1 con quattro delle prime cinque formazioni in classifica che si affronteranno certamente senza esclusione di colpi. C’è innanzitutto il derby emiliano tra UnipolSai Bologna e ...

Baseball : il Sanremo vince in casa contro Torino e si conferma al primo posto della Serie C - Foto - : Il Sanremo Baseball, guidato da Paternò e Angeloni, si riconferma al vertice del proprio girone di Serie C. La squadra, rinnovata da quest'anno con l'inserimento di atleti provenienti dalla Under 15, ...

Baseball - Serie A1 2018 : Rimini perde l’imbattibilità : Riscatto Rimini, certo, perché la sconfitta nella pomeridiana contro il Padule è stata mal digerita dai Pirati che hanno perso l’imbattibilità e perché Paolo Ceccaroli ha rispolverato Alex Bassani, piuttosto amareggiato sette giorni prima quando si è visto dal dug-out entrambe le partite contro Padova. Il jolly ex Novara ha messo sul monte tutta la sua voglia di giocare, concedendo due singoli innocui nelle prime due riprese per poi ...

Baseball - Serie A1 2018 : quarta vittoria consecutiva per il Parma Clima : Sweep anche ai danni del Tommasin Padova per il Parma Clima. La squadra ducale si impone per 10 a 0 alla settima ripresa, grazie soprattutto ai contributi del partente Garcia sul monte e del capitano Zileri e Desimoni in attacco. Ulfirido Garcia, titubante nelle sue prime uscite in pinstripes, ha inanellato la sua seconda prestazione di alto livello sul campo casalingo, dominando per 5 riprese con ben 13 eliminazioni al piatto e concedendo solo ...