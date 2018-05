Barbara D’Urso scossa a Domenica Live | “E’ successa una cosa”

Karina Cascella attacca Lucia Bramieri : l’invito di Barbara d’Urso : Lucia Bramieri criticata da Karina Cascella: interviene Barbara d’Urso Lucia Bramieri non ha fatto in tempo oggi a fare il suo ingresso nel salotto di Barbara d’Urso che è stata subito attaccata da Karina Cascella. La bionda opinionista ha infatti affermato che si era meravigliata per il fatto che sia tornata a Domenica Live dopo che, come le avevano segnalato i suoi followers, al Grande Fratello aveva dichiarato di non voler ...

Barbara D’Urso alla conduzione dei Mondiali al posto della Marcuzzi? : Mondiali 2018: Barbara D’Urso al posto di Alessia Marcuzzi? Dal 14 giugno al 15 luglio si disputeranno i Mondiali di Calcio 2018 in Russia. Mediaset scalda i motori perchè per la prima volta trasmetterà le partite e non mancheranno le trasmissioni per commentare i vari incontri. Il programma sulla Coppa del Mondo è stata affidata a Nicola Savino e alla Gialappa’s Band ma un’atmosfera di mistero aleggia sul volto femminile. Il ...

Michela Murgia contro il Grande Fratello e Barbara d’Urso/ Video - “Fosse per me non andrebbe in onda…” : Michela Murgia ospite di Tv Talk si scaglia contro il Grande Fratello 2018 di Barbara d’Urso: “Io ho difficoltà a capire una trasmissione così... Fosse per me non andrebbe in onda…”.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 14:59:00 GMT)

Baye Dame licenziato?/ Grande Fratello 2018 : le ultime news da Barbara D’Urso a Domenica Live? : Dall'aggressione al possibile licenziamento, sembra che non sia un momento positivo per Baye Dame che adesso rischia anche il suo posto di lavoro dopo il Grande Fratello 2018(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:11:00 GMT)

“Nessun rispetto per Barbara D’Urso”. Parole di fuoco da parte del noto vip : Una Barbara D’Urso così arrabbiata e decisa raramente l’avevamo vista in passato. E di mezzo, per una volta, non c’è il Grande Fratello e il solito turbinio di polemiche che lo accompagna, in una delle edizioni con più accuse, liti ed espulsioni della storia dei reality show italiani. A far infuriare Carmelita sono state piuttosto le Parole pronunciate nelle scorse ore da Fabrizio Corona a Verissimo, ospite della ...

Fabrizio Corona contro Barbara D’Urso. Le parole di fuoco! : Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, Fabrizio Corona ha parlato della sua dura esperienza, dentro e fuori dal carcere, non risparmiando parole di fuoco nei confronti di Barbara D’Urso e del suo programma: Il Grande Fratello. Ecco cosa ha detto il re dei paparazzi. Fabrizio Corona ospite a Verissimo ha parlato della sua esperienza in carcere, soffermandosi anche sui suoi progetti per il futuro. Ma dopo il lungo racconto, il re dei ...

Barbara D’Urso criticata a Verissimo da Corona : “Non gli porterò mai rispetto” : Fabrizio Corona a Verissimo senza filtri: le pesanti accuse a Barbara d’Urso dopo l’ospitata di Nina Moric al Grande Fratello Dopo aver parlato della sua esperienza in carcere e dei suoi progetti per il futuro, l’uragano Fabrizio Coronaa Verissimo si è scagliato contro Barbara d’Urso. In studio, infatti, Silvia Toffanin ha mostrato all’ex fotografo il […] L'articolo Barbara d’Urso criticata a Verissimo ...

Selvaggia Lucarelli asfalta Barbara D’Urso! Ecco perchè! : Durante la sesta puntata del Grande Fratello, Barbara D’Urso ha parlato con Luigi Favoloso e Nina Moric di cyberbullismo e di social. Ecco che però scende in campo Selvaggia Lucarelli la quale con dure parole asfalta di brutto la conduttrice napoletana. Barbara D’Urso, durante la diretta della sesta puntata del Grande Fratello, ha annunciato ai presenti che Nina Moric era arrabbiata e che aveva qualcosa da dire. E’ doveroso ...

“Beccate ‘sto fusto”. Sexy dichiarazione per Barbara D’Urso dal famoso vip : Non è sicuramente il periodo più sereno del mondo, questo, per Barbara D’Urso. La regina assoluta dei palinsesti Mediaset si è infatti sì tolta una grande soddisfazione, quella di tornare in sella al Grande Fratello per un’edizione al solito attesissima, ma si è anche trovata a fare i conti con le polemiche che puntualmente investono il reality. Quest’anno, va detto, i concorrenti ci hanno messo del loro per aumentare la ...

Coca-gate al GF? Barbara D’Urso ascolta l’audio sospetto : “Indago. Con me - non passa” : “Siamo assolutamente certi che questo non sia possibile, ci sono le telecamere che controllano” aveva commentato Barbara d’Urso verso la fine dell’ultima puntata del Grande Fratello, a proposito dell&rsquo...

Barbara D’Urso a Striscia conferma l’assenza di droga al GF : GF: Barbara d’Urso raggiunta a fine puntata da Staffelli di Striscia E’ da poco finita una nuova puntata di Striscia La Notizia. E sul finire del tg satirico Ficarra e Picone hanno lanciato il servizio di Valerio Stafelli, il quale, ieri sera alla fine del Grande Fratello, ha raggiunto Barbara d’Urso nel suo camerino per farle ascoltare un audio inedito della ex inquilina Patrizia, che ha già creato un bel subbuglio sui social. ...

GF - Barbara D’Urso si sente Kate Middleton. Ma ha problemi col vestito : Per condurre la sesta puntata del Grande Fratello, Barbara D’Urso abbandona i suoi adorati pizzi e indossa un abito fantasia che, a suo dire, la fa sentire come Kate Middleton. Forse perché l’abito ha un lungo strascico davvero principesco. Ma Barbarella non è Kate e nemmeno Meghan Markle. Non essendo abituata a portare capi di quel tipo, ha delle difficoltà a muoversi con lo strascico chilometrico. E così l’incidente è dietro ...

GF - tra coca-gate e altri scivoloni di stile : le reazioni di Barbara D’Urso : Il Grande Fratello 15 continua fra le polemiche, con il coca-gate, la rivincita di Nina Moric e le reazioni di Barbara D’Urso. L’ultima puntata del reality è stata piuttosto movimentata e si è aperta con l’ingresso della modella croata, pronta a difendersi dagli insulti ricevuti sul web dopo l’apparizione della scorsa settimana. Bellissima e decisa a non farsi intimorire da nessuno, Nina Moric ha attaccato gli hater e ...