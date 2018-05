Badminton | Thomas & Uber Cup Finals 2018 | affermazione della Cina tra gli uomini e

oasport

: la squadra cinese lunedì ha sconfitto la squadra francese con un punteggio di 5: 0 nelle partite della fase a giron… - FuocoCinaIT : la squadra cinese lunedì ha sconfitto la squadra francese con un punteggio di 5: 0 nelle partite della fase a giron… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Si è conclusa in Thailandia laCup, importante torneo a squadre che si tiene a cadenza biennale: tra glisul Giappone per 3-1, mentre tra le donne il Giappone ha battuto la selezione padrona di casaThailandia con un netto 3-0. Questa la classifica finale maschile (Cup): 1.2. Giappone 3. Danimarca 3. Indonesia 5. Corea del Sud 5.Taipei 5. Francia 5. Malesia 9. Hong Kong 9. India 9. Russia 9. Thailandia 13. Algeria 13. Australia 13. Canada 13. Germania Questa la classifica finale femminile (Cup): 1. Giappone 2. Thailandia 3. Corea del Sud 3.5. Canada 5.Taipei 5. Danimarca 5. Indonesia 9. Hong Kong 9. India 9. Malesia 9. Russia 13. Australia 13. Francia 13. Germania 13. Mauritius Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ...