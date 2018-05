Aut-aut di Salvini e Di Maio | Governo o voto

Governo - l'Aut aut di Salvini : 'Savona o torniamo al voto' : Matteo Salvini non retrocede sul nome di Paolo Savona all'Economia che ormai sembra essere divemtato una pedina per un gioco strategico più grande del Governo nascente e intanto consegna la lista dei ...

E' boom di Auto ecologiche - ma non in Friuli Venezia Giulia : Rispetto al primo semestre 2017, diminuiscono le polizze per gli acquisti auto : cala leggermente la percentuale di polizze richieste per l'acquisto di auto nuove, che passa dall'8,1% al 7,8%. In ...

Cari radical green - è presto per celebrare il funerale dell'Auto : Per questo non basta idealizzare un mondo che si muove con formule sharing perché le persone smettano di acquistare autoveicoli o di volerli parcheggiare sotto casa. L'auto ha di certo molti ...

Cortili Aperti e Auto d’epoca a Milano : Si svolge oggi domenica 27 maggio a Milano la XXV edizione dell’iniziativa Cortili Aperti, ormai divenuta una consuetudine cittadina dal 1994. Con il Patrocinio del Comune di Milano-Municipio 1 verranno Aperti quest’anno i Cortili delle più belle dimore storiche presenti in corso Venezia e dintorni. Dopo il successo della passata edizione, torna anche quest’anno uno […] L'articolo Cortili Aperti e auto d’epoca a Milano sembra essere ...

Aut aut Salvini : o si parte o al voto video E Di Maio : massimo 24 ore per chiudere : «Passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza». E annuncia: stasera la lista a Conte. Su Savona all’Economia non cede: «No a un ministro che piace alla Germania». Anche Di Maio incalza: «O si chiude entro 24 ore o mai più»

Villa d'Este 2018 - Auto da sogno e vip sfilano al Concorso d'Eleganza : Rowan Atkinson è uno degli attori inglesi più conosciuti e apprezzati al mondo per aver creato negli anni '80 Mr. Bean. Nato come personaggio di

Giro d’Italia 2018 - ThibAut Pinot vomita al traguardo! Ricoverato in ospedale - disidratato e con febbre alta : Thibaut Pinot è stato Ricoverato all’ospedale di Aosta con febbre alta e sintomi da disidratazione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il francese ha vomitato al traguardo della ventesima tappa del Giro d’Italia 2018 e successivamente è stato trasportato al pronto soccorso dove è stata fatta la diagnosi appena riportata. Il transalpino oggi è andato letteralmente in crisi e non è riuscito a difendere il terzo posto in classifica: ...

Udine - ambulanza distrutta in un frontale : feriti infermiera - Autista e volontario : Incidente stradale frontale tra una ambulanza in servizio 118 che stava trasportando un pazienze in ospedale a Udine e una vettura che, per cause in corso di accertamento, avrebbe invaso la ...

Le migliori App per AutoTune per iPhone e iPad - : iPhone e iPad sono da sempre impiegati nel mondo nella musica, sia per lavorare a casa o in studio, sia nei concerti dal vivo. Complice soprattutto l'affidabilità del sistema operativo e dalla ...

Selfati - a Gallipoli la mostra sull'Autoscatto dalle origini a oggi : location e date : Ormai diffuso in tutto il mondo come gesto quotidiano, diretto, che dice di noi più di quanto sembri. La mostra Selfati culminerà nella sala ennagonale con "SelfieAdArte" della giornalista e art ...

DIRETTA / Lecce Padova (risultato live 0-1) streaming video e tv : goffa Autorete di Perucchini! : DIRETTA Lecce Padova info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. In palio c’è la Supercoppa di Serie C (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 18:22:00 GMT)

Fca - ritirare 4 - 8 milioni di Auto dal mercato americano : accelerano da sole : Fca richiama 4,8 milioni di auto dal mercato Usa per un aggiornamento del software che consente di regolare in modo automatico la velocità. C' è infatti il sospetto che la vettura, al verificarsi di ...