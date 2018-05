Audio | testo e traduzione di Dolor de cabeza di Riki e CNCO | il nuovo singolo prima

Jesse James e Billy Kid - Baustelle | Testo - Audio - MP3 : Canzone Baustelle, Jesse James e Billy Kid: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Baustelle è Jesse James e Billy Kid: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Jesse James e Billy Kid è il nuovo singolo dei Baustelle, secondo estratto dall’album L’amore e la violenza vol. 2. – Dodici nuovi […]

Diplo - MØ e Levante - Stay Open | Testo - Traduzione - Audio - MP3 : Canzone Diplo, MØ e Levante, Stay Open: Testo, Traduzione italiana, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Diplo, MØ e Levante è Stay Open: ecco il Testo, la Traduzione in italiano, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Levante riscrive Stay Open di Diplo e MØ per Tuborg Open. Esce il 25 maggio Stay […]

Stracciabudella - Malika Ayane | Testo - Audio - MP3 : Canzone Malika Ayane, Stracciabudella: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Malika Ayane è Stracciabudella: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Stracciabudella di Malika Ayane è il nuovo singolo disponibile dal 25 maggio su tutte la piattaforme digitali streaming e download. Il brano anticipa un nuovo album d’inediti […]

Non torneranno più - Negrita | Testo - Audio - MP3 : Canzone Negrita, Non torneranno più: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Negrita è Non torneranno più: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Non torneranno più Testo Negrita, il nuovo singolo della band italiana. “Non torneranno più” è una canzone che fa trasparire l’amarezza nella perdita di un amico […]

Audio e testo di Stracciabudella di Malika Ayane - il nuovo singolo anticipa l’album Domino e un tour autunnale : Stracciabudella di Malika Ayane è il nuovo singolo disponibile dal 25 maggio su tutte la piattaforme digitali streaming e download. Il brano anticipa un nuovo album d'inediti in uscita il prossimo autunno, di cui la cantante non ha ancora svelato i dettagli. A due anni dall'ultimo lavoro discografico Naif, la cantautrice torna sulla scena musicale italiana con il nuovo singolo Stracciabudella, in rotazione radiofonica da venerdì 25 maggio e ...

Levante riscrive Stay Open di Diplo e MØ - nuovo singolo propositivo per Tuborg : Audio e testo : Levante riscrive Stay Open di Diplo e MØ per Tuborg Open. Esce il 25 maggio Stay Open, secondo singolo del progetto musicale internazionale che invita le persone a essere Open To More, tenendo un atteggiamento aperto e creativo con l'obiettivo di superare i propri limiti. Il brano nasce dall'incontro tra Levante, Diplo ed MØ. Claudia Lagona ha quindi riscritto il brano in italiano secondo la propria sensibilità, andando a fondere una base ...

Amore Zen - Le Vibrazioni feat. Jake La Furia | Testo - Audio - MP3 : Canzone Le Vibrazioni feat. Jake La Furia, Amore Zen: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Le Vibrazioni feat. Jake La Furia è Amore Zen: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il nuovo singolo inedito è un brano sarcastico sulla società attuale, la descrive come un grande […]

Zingarello - Ghali | Testo - Audio - MP3 : Canzone Ghali, Zingarello: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Ghali è Zingarello: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Il nuovo singolo di Ghali è Zingarello, un brano che non è contenuto nel suo ultimo disco di inediti. In questa occasione, l’artista italo-tunisino non si è avvalso della collaborazione […]

Caccia al tormentone con il nuovo singolo di Ghali - arriva Zingarello : Audio e testo : Il nuovo singolo di Ghali è Zingarello. Uno degli esponenti più amati della trap è quindi tornato in radio con un brano di nuovo conio, che non è contenuto nel suo ultimo disco di inediti. In questa occasione, l'artista italo-tunisino non si è avvalso della collaborazione di Charlie Charles ma ha scelto di affidarsi a Sick Luke, già annunciato come primo ospite del concerto al Palalottomatica di Roma del prossimo autunno. Per i tanti ...

La notte è un’alba è il nuovo singolo di Red Canzian scritto da Ermal Meta : Audio e testo : Il nuovo singolo di Red Canzian è La notte è un'alba. Il brano arriva in rotazione radiofonica dal 25 maggio e porta la firma di Ermal Meta, ormai avviato a una carriera da solista di grande successo. Il brano rappresenta un nuovo estratto da Testimone del tempo, disco che ha rilasciato in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo nel quale ha gareggiato con Ognuno ha il suo racconto. La notte è un'alba è anche inserito ...

Audio - testo e traduzione di Entertainer di Zayn Malik - il nuovo singolo anticipa il secondo album da solista : Entertainer di Zayn Malik è il nuovo singolo disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download da mercoledì 23 maggio. Ad un mese di distanza dal rilascio del primo singolo Let Me, che ha sancito il ritorno discografico dell'ex cantante degli One Direction, arriva oggi Entertainer, un nuova ballad che anticipa il prossimo progetto. Il nuovo singolo Entertainer di Zayn Malik sarà disponibile in Italia a partire dalle ore 18 di ...

Audio - testo e traduzione di Nervous di Shawn Mendes - il nuovo singolo funky a pochi giorni dall’album : Nervous di Shawn Mendes è il nuovo singolo disponibile da mercoledì 23 maggio su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il brano è stato rilasciato dal cantante come anticipazione all'album che arriverà sul mercato discografico mondiale venerdì 25 maggio. Il nuovo singolo arriva dopo In My Blood, Lost In Japan, Youth e Where Were You In The Morning, che anticipano il terzo album di inediti in uscita questo venerdì: Nervous ...

Run è il nuovo singolo di Lodovica Comello sulla forza di affrontare la paura : Audio e testo : Il nuovo singolo di Lodovica Comello è Run. Il brano è emerso al termine del contest Una canzone per te, grazie al quale l'artista friulana ha potuto scegliere la nuova canzone da lanciare per il suo ritorno in musica. Il testo porta la firma di Alice Bighin e rappresenta una ballad nella quale si tratta del tema della paura e della maniera di affrontarla e superarla. Run è disponibile in tutte le piattaforme di streaming digitale dal 22 ...

Larsen - Caparezza | Testo - Audio - MP3 : Canzone Caparezza, Larsen: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Caparezza è Larsen: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Larsen è il nuovo singolo di Caparezza. Pronto a lanciare il video ufficiale del terzo singolo da Prisoner 709, l’artista si mette a nudo trattando del dramma dell’acufene che lo […]