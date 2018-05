«Attenzione a non perdere la fiducia di chi sottoscrive il debito italiano»

Marani : 'L'ultima uscita mirata di Gigi. Attenzione a non macchiare carriera. Italia? Meritava altro addio' : ... oggi in campo, ma anche domani come dirigente, un punto fermo della Juventus, questo per il percorso che sta facendo come aver preso la Laurea in Economia, un'ottima conoscenza dell'inglese, queste ...

Attenzione ai sondaggi di questi giorni : c'è un dettaglio da non trascurare : La Supermedia di YouTrend In tempo di crisi politica, attenti ai sondaggi: le rilevazioni sugli orientamenti dell'opinione pubblica sono divergenti - forse un po' troppo. YouTrend ha elaborato una "Supermedia degli scenari", che riassume i ...

WhatsApp : Attenzione a non aprire questo messaggio - utenti allerta Video : WhatsApp è l'applicazione di messaggistica per cellulari creata nel 2009 ed entrata a far parte del gruppo Facebook dal 2014. La piattaforma nel corso degli anni ha riscosso un grande successo tra i consumatori, grazie alle tante funzioni disponibili al suo interno. Tra tutte le app di messaggistica disponibili, quella di Mark Zukerberg sembra avere una marcia in più, dato che conta più di un milione e mezzo di utenti che ogni giorno si ...

WhatsApp : Attenzione al messaggio Killer che blocca gli smartphone Android - e non gli iPhone : Su WhatsApp sta circolando di recente un messaggio che sulla carta potrebbe portare al blocco (temporaneo) del vostro smartphone Android, mentre sono immuni gli iPhone: si tratta solo di uno scherzo!Qualcosa di interessante per qualcuno, tragico per altri o scherzoso per la maggior-parte delle persone sta accadendo di recente nell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: WhatsApp.Su WhatsApp circola un messaggio ...

Nuovi sbarchi in Sicilia. Ma l’Attenzione della politica non c’è più : Già dal weekend precedente il lungo ponte che ha compreso 25 aprile e 1 maggio le temperature segnalate sulla costa orientale siciliana si sono fatte estive: il mare è tornato azzurro e i primi bagnanti si sono affacciati sulle spiagge tra Noto e Ragusa. Sui moli di Messina e Catania qualche chilometro più su e a Pozzallo, qualche chilometro più in giù, sono invece ripresi gli sbarchi.Gli arrivi di migranti ...

Canone Rai - Attenzione alla truffa via mail : Nelle ultime ore sta girando una truffa che ha dell'incredibile, perché riguarda una delle imposte principali del nostro paese: stiamo parlando del Canone Rai. L'agenzia delle Entrate proprio in queste minuti sta mettendo in allerta gli utenti riguardo proprio questa truffa che come molte altre sfrutta il metodo denominato "phishing", ovvero il furto dei dati degli utenti per ricavare soldi. Vediamo come funziona. La trappola del rimborso Le ...

“Conseguenze devastanti - amputazione degli arti”. Umbria - morso da questo ragno letale e diffusissimo. E lui - vigile di 59anni - per poco non ci rimette la vita. Poi i medici capiscono tutto e lo salvano. Fate molta Attenzione perché potreste trovarlo ovunque - è fatto così : Piccoli lavoretti domestici. Un chiodo che sporge e una parete da sistemare. così era iniziata la sua giornata tra la musica della radio che passava i migliori successi italiani e la mente che si svuota dalla routine. Un momento che però rischiava di costare davvero caro a quest’uomo di 59 anni, di professione vigile urbano nella città di Terni , salvato dalla diagnosi di alcuni medici del nosocomio umbro. «tutto è cominciato mentre ...

Caro Facebook Attenzione alle restrizioni - non dimenticare di essere "social" : E quindi la scure del moralismo si abbatte sulla piazza più frequentata dell'ultimo decennio: Facebook. Ancor prima della questione Cambridge Analytica, l'Europa, inaspettatamente, anticipava i tempi anche rispetto ai paesi anglosassoni e studiava il GDPR che oggi Zuckerberg deve "sottoscrivere per esserci" ( proprio come cita una dei suoi principi fondamentali).Il caso più discusso delle ultime settimane ha riacceso i riflettori ...

SPAL-Roma - Di Francesco tiene alta l’Attenzione : “Non pensiamo al Liverpool” : SPAL-Roma, DI Francesco- Eusebio Di Francesco, in conferenza stampa ha presentato il match di domani pomeriggio sul campo della SPAL. Match complicato per i giallorossi. Padroni di casa alla caccia disperata di punti salvezza. “pensiamo SOLO ALLA SPAL” Di Francesco è stato chiaro: “La mia testa è a Ferrara. pensiamo alla SPAL e non al […] L'articolo SPAL-Roma, Di Francesco tiene alta l’attenzione: “Non ...

“Non fatelo o addio iPhone”. Panico tra gli utenti dopo le tante segnalazioni di un guasto capace di mandare al manicomio anche il più paziente di noi. A cosa fare Attenzione - se volete evitare (grossi) guai : Un aggiornamento che ha portato con sé delle nuove funzionalità ma, tra lo stupore degli utenti che si erano affrettati a scaricarlo, anche dei problemi non da poco che soltanto nelle ultime ore stanno iniziando a venire a galla. Di cosa stiamo parlando? Delle ultime novità sul fronte dei dispositivi Apple, per la precisione con la modifica iOS 11.3 che sta dando non pochi grattacapi ai possessori dell’iPhone 8. Nello specifico, ...

Attenzione ai numeri : un governo tra M5s e Pd potrebbe non avere i voti in Parlamento : Luigi Di Maio ha proposto alla Lega o al Pd di stipulare un contratto di governo per formare l'esecutivo. I Cinque Stelle avrebbero i numeri (seppur ristretti) per governare col Carroccio, ma molto più complicata sarebbe la partita - soprattutto al Senato - in caso di maggioranza formata da M5s e Partito Democratico.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - il presidente di Confindustria Boccia : “Non si sa da quali risorse - Attenzione al deficit” : “Reddito di cittadinanza? Le cifre ci sono ma non si sa dove andranno a prendere le risorse. Sono cose importantissime, ma dobbiamo stare attenti a non sfondare il deficit, perché significa debito pubblico. E andare a chiedere di fare più debito non mi sembra un capolavoro per l’Italia”. Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, presente stamani alla nuova sede Sorgenia di Milano. “Problemi con la Russia? ...

Assegno non trasferibile e multe : a cosa fare Attenzione : attenzione agli assegni privi della dicitura “non trasferibile”, fuorilegge ormai da dieci anni: anche con l’oblazione, una semplice svista per …

Google App e servizi bloccati su dispositivi non certificati : Attenzione alle rom personalizzate : Google ora blocca le sue applicazioni e i servizi su dispositivi Android non certificati, ma consente agli utenti che utilizzano ROM personalizzate di poter richiedere l’autorizzazione.Seppure il sistema operativo Android sia open source, ovvero ha un codice sorgente ampiamente modificabile dal punto di vista dell’interfaccia e delle funzionalità, Google per mantenere sicuro e coerente il proprio software con le aspettative degli ...