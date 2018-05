ATTENTI ALLA PATRIMONIALE La tassa telecomandata da Usa | Francia e Germania

L'incarico fa bene alla Borsa - giù lo spread. Bce : 'ATTENTI ai conti pubblici' : Moscovici: 'L'Italia ha già beneficiato di tutte le flessibilità esistenti. Ma prime parole di Conte in giusta direzione' -

L'incarico fa bene alla Borsa - giù lo spread. La Bce avverte : 'ATTENTI ai conti pubblici' : Piazza Affari la migliore in Europa, e il differenziale Btp-bund scende a quota 177 punti. Il Commissario Eu, Moscovici: 'LItalia ha già beneficiato di tutte le flessibilità esistenti. Ma prime parole ...

Juncker : "Staremo ATTENTI ALLA salvaguardia dei diritti degli africani in Italia" : Il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, conferma la sua posizione riguardo alla situazione politica italiana: 'Comprendiamo che il processo costituzionale è in corso, aspettiamo che si ...

Truffa dei 2 euro : ATTENTI ALLA moneta che vi mettete in tasca Video : Sia le banconote che le monete sono strumenti di pagamento che vengono utilizzati in tutti i Paesi del mondo, proprio per questo motivo a volte può capitare che i turisti portino con se monete di altre nazioni e che le stesse si possano mischiare con altre. Non sempre si tratta di una Truffa, è invece molto frequente l'errore umano quando ad esempio si danno dei resti o si cambiano dei soldi. L'allarme di Federconsumatori sulla Truffa La moneta ...

Truffa dei due euro - ATTENTI al resto in monete/ Allarme falsi : ecco cosa può succedere : Sono state introdotte nel nostro paese monete del Kenya e della Thailandia simili ai due euro ma che in realtà vanlgono circa 20 centesimi, la Truffa è dietro l'angolo(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 10:24:00 GMT)

Roma - Nadal alla riscossa. ATTENTI - il re è arrabbiato : Rafa Nadal, che è arrivato ieri sera a Roma, è un Re della terra rossa arrabbiato con se stesso. E per questo ancor più temibile e pericoloso per tutti gli avversari. Perdere nei quarti a Madrid da ...

Allarme di Minniti e al-Serraj 'CombATTENTI Isis in fuga potrebbero arrivare in Europa con i barconi dei migranti' : Che il pericolo fosse reale, l'intelligence, l'antiterrorismo e lo stesso ministro dell'Interno Marco Minniti lo vanno ripetendo ormai da settimane. Ma ora arriva anche l''avviso' del premier libico ...

ATTENTI ALLA bomba elettromagnetica di Kim : Bene i colloqui con la Corea del nord, ma ricordiamoci che Kim Jong Un forse possiede già la bomba elettromagnetica: dobbiamo difenderci. Lo afferma l'ex ammiraglio degli Stati Uniti James Stavridis in un editoriale sul sito Bloomberg View. Stavridis è stato comandante della Nato ed è decano della Scuola di Legge e Diplomazia della Tufts University (nel Massachusets)....Continua a leggere

'Rimborso canone Rai' - ATTENTI ALLA truffa : Nuovi tentativi di phishing con oggetto 'Rimborso canone Rai '. A segnalare queste truffe online è l'Agenzia delle Entrate che raccomanda di fare "attenzione" e non aprire false mail inviate a nome ...

Aru : "ATTENTI ALLA salita del Mondiale" : 'Il percorso è veramente duro, la salita - da affrontare sette volte - è selettiva. Abbiamo appena provato l'ultimo strappo che si affronta solo all'ultimo passaggio e devo dire la verità: farà tanta ...