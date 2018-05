Attentato contro l' Esercito a Roverè della Luna Incendio doloso | in fiamme mezzi militari

L'Isis rivendica l'Attentato di Grozny - ma Kadyrov punta il dito contro "potenze occidentali" : L'Isis ha rivendicato l'attacco alla chiesa di San Michele Arcangelo di Grozny messo in atto sabato scorso. Lo riferisce il Site, la piattaforma che monitora le attività dei jihadisti sul web, citando ...

Indonesia - nuovo Attentato a Surabaya : motobomba contro la polizia - : Sono una decina i feriti di un altro attacco nella città dell'isola di Java. Ieri tre kamikaze hanno colpito tre chiese provocando 14 morti. L'arcipelago in allerta dal 2016, quando sono cominciati ...

Indonesia - Attentato kamikaze contro chiese cattoliche : 8 morti/ Forse l'Isis? Tre esplosioni a Surabaya : Indonesia, attentato kamikaze contro chiese cattoliche: 8 morti e 38 feriti. Tre esplosioni si sono verificate nelle scorse a Surabaya, la seconda città per importanza dopo Giacarta(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 08:08:00 GMT)

Pakistan - Attentato contro ministro Interni Iqbal : ferito a braccio : Pakistan, attentato contro ministro Interni Iqbal: ferito a braccio Pakistan, attentato contro ministro Interni Iqbal: ferito a braccio Continua a leggere

L’ISIS ha rivendicato l’Attentato contro la commissione elettorale a Tripoli - in Libia : È quello in cui mercoledì sono state uccise 12 persone The post L’ISIS ha rivendicato l’attentato contro la commissione elettorale a Tripoli, in Libia appeared first on Il Post.

Confindustria contro il reddito di cittadinanza e l'Attentato dell'Isis a Tripoli. Le notizie del giorno in breve : DAL MONDO Mueller evoca un mandato di comparizione per Trump. Secondo il Washington Post il procuratore speciale avrebbe minacciato il presidente americano di citarlo in giudizio. Mueller avrebbe ...

AFGHANISTAN - DOPPIO Attentato ISIS CONTRO GIORNALISTI A KABUL/ Ultime notizie : regista Rai “nessuno esce più” : AFGHANISTAN, DOPPIO ATTENTATO a KABUL: numerose vittime tra cui molti GIORNALISTI, nel mirino dell'ISIS. Morto anche un fotografo di Afp, le Ultime notizie.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:52:00 GMT)

Sicilia : il leghista Caputo arrestato per Attentato contro i diritti politici del cittadino : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - L'ex deputato regionale Siciliano Salvino Caputo, dirigente di 'Noi con Salvini' è finito in manette con l'accusa di attentato contro i diritti politici del cittadino per "avere determinato con l'inganno gli elettori all'esercizio del loro diritto politico in senso diff

Scoperta rete italiana dell’Attentatore di Berlino : 5 arresti tra Roma e Latina Video Algerino contro chiesa a Pompei : fermato : Si erano radicalizzate in Italia le 5 persone riconducibili ad Amri. I reati contestati: addestramento e attività con finalità di terrorismo internazionale. L’allarme del ministro Minniti: «Roma è nel mirino»

Auto contro la polizia - Attentatore in fuga : paura al confine Italia-Francia. Il sindaco : "Blindate tutte le scuole" : paura al confine. Un veicolo ha tentato di investire oggi alcuni militari del reggimento di artiglieria a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isere, poco lontano dal confine con...

Auto contro gendarmi in Francia - nessun ferito : Attentatore in fuga - : L'aggressore, poi fuggito alla guida del suo veicolo, ha tentato di travolgere un gruppo di militari che facevano jogging nei pressi di una caserma a Varces-Allie'res-et-Risset