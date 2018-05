Atletica – Societari assoluti | brillano Contini | Siragusa e Manenti

sportfair

(Di domenica 27 maggio 2018) Mattia, Irenee Davidespiccano durante idiCampionati di Società, seconda prova regionale. Oggi spiccano il 49.70 di Mattianei 400hs e il 23.06 (+0.2) di Irenenei 200 metri a Firenze. Sempre dal giro di pista arriva il 20.51 (vento nullo) di Davidenei 200 a Chiari (Brescia), mentre l’altista Marco Fassinotti salta 2,24 al debutto stagionale a Rieti. Si gareggia in 16 sedi per comporre le finali nazionali del 23-24 giugno: a Modena quella per gli scudetti 2018. S L'articoloSPORTFAIR.