Atletica – Eptathlon femminile | superati i due metri per la prima volta nella storia

sportfair

: - VELOSPORT1960 : - zazoomnews : Atletica Nafissatou Thiam vola a 2.01 metri! Record all’interno dell’eptathlon prestazione da urlo - #Atletica… - zazoomblog : Atletica Nafissatou Thiam vola a 2.01 metri! Record all’interno dell’eptathlon prestazione da urlo - #Atletica… -

(Di domenica 27 maggio 2018)i dueper ladell’: Thiam 2,01 Nessuna aveva mai saltato duein alto nell’. Ci è riuscita oggi per laNafissatou Thiam, campionessa olimpica e iridata, con un volo a 2,01 nel meeting di Gotzis, in Austria. La prodezza della fuoriclasse belga, proclamata atleta mondiale dell’anno nel 2017, è arrivata al secondo tentativo per realizzare così una doppia impresa: la leadership stagionale dell’alto (ben quattro centiin più rispetto alla russa Mariya Lasitskene-Kuchina, 1,97Diamond League di Shanghai) e la migliore prestazione di sempre nelle prove multiple. Nel decathlon Simone Cairoli passa al giro di boa con 4001 punti. Il 28enne lombardo dell’Lecco Colombo Costruzioni si trova al 19° posto provvisorio in una gara iniziata con 10.90 (+0.5) sui 100. Poi è ...