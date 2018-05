Atletica | Assunta Legnante gareggia tra i normodotati! La Campionessa Paralimpica sfonda

oasport

(Di domenica 27 maggio 2018)è tornata are tra i normodotati. La 40enne è infatti scesa in pedana a Rieti in occasione della seconda prova regionale dei Campionati Italiani Societari e ha gettato il peso a 16.05 metri: prestazione di assoluto rilievo per lache, dopo essere diventata cieca nel 2009, non era più riuscita ad affrontare i normodotati (il suo 19.20 indoor è ancora oggi record italiano) a causa degli impedimenti previsti dai vari regolamenti. La napoletana può ritenersi ampiamente soddisfatta per il risultato raggiunto, ha vinto la gara e ha dato un segnale importante a tutto il movimento: non rientrerà in corsa per un posto agli Europei di Berlino, il suo obiettivo rimangono le Paralimpiadi di Tokyo 2020 dove potrebbe chiudere la carriera. In questa giornata spiccano anche le prove di Andrew Howe (10.38 sui 100m a Rieti), di Darya Derkach (13.82 nel ...