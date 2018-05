Ascolti TV | Sabato 26 maggio 2018. In 6 - 8 mln per la finale di Champions (32%) - bene Albano e Romina in replica (18%) : Cristiano Ronaldo Su Rai1 la replica di Signore e Signori Albano e Romina Power ha conquistato 3.230.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 la finale di Champions League Real Madrid – Liverpool ha raccolto davanti al video 6.851.000 spettatori pari al 32% di share. Su Rai2 2 Single a Nozze ha interessato 928.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Cinderella Story ha intrattenuto 1.183.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 ...

Ascolti TV | Sabato 19 maggio 2018. Vince la finale di Ballando (24.7%) - Amici in crescita (23%). I dati del Royal Wedding : Verissimo (24.38%) batte il TG1 (20.43%-21.91%) : Royal Wedding Su Rai1 Ballando Tutti in Pista – dalle 20.48 alle 21.55 – ha raccolto 4.627.000 spettatori con il 21.68% mentre la finale della tredicesima stagione di Ballando con le Stelle – in onda dalle 21.59 all’1.23 – ha conquistato .000 spettatori pari al 24.7% di share (qui gli Ascolti della finale dello scorso anno – qui gli Ascolti di tutte le finali del programma – qui la maglietta di Selvaggia ...

Ascolti TV | Sabato 12 maggio 2018. Vince Amici (21.37%) - Eurovision Song Contest 18.63%. Ulisse 8.88% : Ermal Meta e Fabrizio Moro all'ESC Su Rai1 la finale di Eurovision Song Contest 2018 – in onda dalle 21 alle 0.49 – ha conquistato 3.427.000 spettatori pari al 18.63% di share (qui gli Ascolti della scorsa edizione). Il programma ha ottenuto 14.584.000 contatti. Su Canale 5 la sesta puntata del serale di Amici 17 – in onda dalle 21.11 alle 00.05 – ha raccolto davanti al video 4.290.000 spettatori pari al 21.37% di share. A ...

Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti 5 maggio : Ascolti in aumento e rinnovo già annunciato : Eleonora Daniele si prepara a fare da concorrente a Silvia Toffanin tornano alle redini di una delle ultime puntate di Sabato Italiano. La Rai ha già annunciato una nuova edizione(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:21:00 GMT)