Arriva la Radio 4G on demand : con una scheda telefonica va sui social - dialoga con le emittenti su Fm - web e Dab - trasmette playlist ... : Invece la Radio 4G si guarda, eccome: anzi, al suono eccezionalmente pulito offre soprattutto l'interazione totale con il mondo del web. Come dire che si può ascoltare - e soprattutto vedere - le ...

Benji e Fede a Radio Italia parlano del tour 2018 “da orgasmo” diviso in 3 fasi : Arrivano le prime date : Benji e Fede a Radio Italia presentano il nuovo album di inediti, Siamo Solo Noise, e anticipano i primi dettagli relativi al tour di concerti che nel 2018 li vedrà protagonisti in tutta la penisola. Per Siamo Solo Noise sono partiti da un centinaio di pezzi per poi sceglierne 12. Benji e Fede hanno raccontato il processo di selezione e la difficoltà nell'escludere brani dalla tracklist. "Ogni canzone rappresenta un momento che vivi, ...