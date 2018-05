Arrestati in diretta! Napoli | si fingono tecnici e picchiano anziani Ecco il video del

caffeinamagazine

: #UltimOra Francia, ministero dell'Interno: sventato attentato, arrestati due egiziani #canale50… - SkyTG24 : #UltimOra Francia, ministero dell'Interno: sventato attentato, arrestati due egiziani #canale50… - grungitano : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - mondo24it : Nuovo articolo: Arresto in diretta ad Acerra, arrestati 5 uomini autori di rapina a due anziane – Video -

(Di domenica 27 maggio 2018) Sicurezza. È la parola d’ordine che invocano i cittadini didopo l’ennesimo episodio di violenza che coinvolto alcuni. Una fascia debole lasciata spesso bersagliata. Sono molti infatti i casi di cronaca che hanno per protagonisti cittadini della terza età. E in rete monta la rabbia: “Perché perdono tempo ad arrestarli e rischiano la loro vita se il giorno dopo stanno fuori a rifare la stessa cosa si devono mettere dentro e buttare le chiavi sono dei grandi cessi bastardi e devono essere puniti per davvero come si fa in Florida”. Succede tutto questa mattina quando gli uomini della Polizia di Stato della sezione Antirapina della Squadra Mobile partenopea, nell’ambito dell’attività istituzionale di repressione dei reati predatori, hanno arrestato, ad Acerra, cinque rapinatori che poco prima avevano consumato una rapina in abitazione, con sequestro di persona, in ...