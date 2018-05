Arma | lotta alla criminalità | controlli a tappeto in città nella notte

Serie B - volata finale : Frosinone - Palermo e PArma lottano per un posto in A Video : Mancano soltanto due giornate alla conclusione del campionato di SerieB, ed il finale è ancora tutto da scrivere. Soltanto l'Empoli, finora, ha conquistato l'aritmetica promozione in Serie A con qualche giornata di anticipo. Lotta agguerrita per quanto riguarda il secondo posto, con Frosinone, Palermo e Parma che in queste ultime giornate lotteranno per conquistare direttamente la massima Serie. I ciociari, attualmente al secondo posto [Video], ...

Serie B - volata finale : Frosinone - Palermo e PArma lottano per un posto in A : Mancano soltanto due giornate alla conclusione del campionato di SerieB, ed il finale è ancora tutto da scrivere. Soltanto l'Empoli, finora, ha conquistato l'aritmetica promozione in Serie A con qualche giornata di anticipo. Lotta agguerrita per quanto riguarda il secondo posto, con Frosinone, Palermo e Parma che in queste ultime giornate lotteranno per conquistare direttamente la massima Serie. I ciociari, attualmente al secondo posto, sabato ...

I separatisti baschi dell’ETA hanno chiesto scusa alle vittime degli anni della lotta Armata : I separatisti baschi dell’ETA hanno riconosciuto il «dolore» causato durante gli anni della lotta armata e hanno chiesto scusa alle vittime. Il testo è stato pubblicato venerdì 20 aprile dal quotidiano basco Gara: «Abbiamo causato molto dolore e danni irreparabili. The post I separatisti baschi dell’ETA hanno chiesto scusa alle vittime degli anni della lotta armata appeared first on Il Post.

Maurizio Maggiani : “Credo nella lotta Armata senza bombe. I buoni e i cattivi? Li riconosco dagli occhi - come Dio” : El portava i scarp del tennis. Maurizio Maggiani è quello che scrive. Le Rebook Classic bianche, citate nel suo ultimo libro Sempre (appena uscito per Chiarelettere) come esempio di leggerezza del vivere, le indossa sul serio. “Mi servono contemporaneamente per andare in mezzo alle zolle arate senza perdere l’equilibrio e per ballare con mia moglie”, si autocita dalla sua casa sperduta e magnifica tra le colline faentine ricoperte di albicocchi ...

unitn * Lotta all'Alzheimer e fArmaci dal mare : due le sfide da sostenere con il 5x1000 all'Università di Trento - : Esistono varie sperimentazioni nelle quali vengono analizzate varie opzioni terapeutiche, ma il cammino che la scienza deve percorrere è ancora molto lungo e costoso. Nel Laboratorio di Rigenerazione ...