Animali | attenzione al Gps per cani | sono a rischio cyber attacco

(Di domenica 27 maggio 2018) I Gps Tracker (che servono per tracciare l’esatta posizione del proprio cane), come tutti i dispositivi connessi a internet, posessere asicurezza informatica e finire nelle mire degli hacker: lo ha rilevato l’azienda russa Kaspersky Lab, secondo cui alcuni di questi tracciatori hanno mostrato vulnerabilità che consentono di accedere alle informazioni sensibili non tanto del cane, quanto quelle relative alle abitudini del padrone (orari delle passeggiate al parco, percorsi, soste). Tutti dati che posfar pianificare a un malintenzionato un furto in casa, un’aggressione o il rapimento del cane. Le vulnerabilità scoperte all’interno dei Gps Trackerlegate alla connettività del dispositivo tramite bluetooth, che non chiede autenticazione: un estraneo può quindi collegarsi al collare intelligente del cane e carpire informazioni quali nome e ...