Andrea Damante e quel tramonto che parla di Giulia | One love

Giulia De Lellis/ Flirt con Jeremias Rodriguez o è ancora amore per Andrea Damante? Una sola certezza : Giulia De Lellis, dalla rottura con Andrea Damante al presunto Flirt con Jeremias Rodriguez: qual è la verità? Intanto la ragazza vola a Mikonos e...(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 07:13:00 GMT)

Giulia De Lellis in lacrime per Andrea Damante : ‘Voglio pensare a me stessa’ : E’ una Giulia De Lellis che non riesce a trattenere la commozione quella vista nella recenti puntate del Trono Classico di Uomini e donne, cui ha partecipato in qualità di opinionista trovandosi a commentare la scelta di Nilufar Addati (QUI per rivivere l’emozione di quel momento) e le vicende di Sara Affi Fella, ormai prossima anche lei a scegliere: Rientrare nello studio non è stato come tutte le altre volte, comunque oggi ero sola ...

Cena a sorpresa tra Giulia De Lellis e Andrea Damante : La Cena tra Giulia De Lellis e Andrea Damante fanno sperare i tanti fan della coppia. Il sito riporta le parole della persona che li ha visti insieme”: «Vi segnalo che Giulia e Andrea erano a Cena nello stesso locale e seduti allo stesso tavolo dopo il concerto, un locale fuori l’Arena. Mia sorella era lì, ma purtroppo non è riuscita a fotografarli in quanto Giulia ha chiesto ad alcune ragazze di non farlo: ‘Ragazze, scusate, ora non ...

