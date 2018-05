Anche Mara Maionchi e Alberto Salerno al debutto della canzone di Brianzacque con i

Consiglio di Stato - le ammissioni di Amara : “Diciotto sentenze pilotate per riassegnare appalti. Anche quelli Consip” : Diciotto decisioni “aggiustate”, in cambio di mazzette e regali, in modo da riassegnare appalti da centinaia di milioni, compresi quelli della centrale acquisti della pubblica amministrazione Consip. Compreso quello per l’affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole, finito nel mirino dell’Anac e oggetto di una multa dell’Antitrust. Accadeva nelle aule del Consiglio di Stato, come ipotizzato dai pm di Roma e come ...

Maradona torna ad allenare in Bielorussia e sarà Anche il presidente - Calcio : Maradona, che dovrebbe svolgere anche il ruolodi allenatore, inizierà la sua nuova avventura dopo la fine della Coppa del Mondo in Russia e quindi dopo metà luglio. La Dinamo Brest al momento è ...

Maradona va in Bielorussia : sarà presidente - e Anche allenatore? - : classifica - Maradona inizierà la sua nuova avventura dopo la fine della Coppa del Mondo in Russia e quindi dopo metà luglio. La Dinamo Brest al momento è settima in campionato a 9 punti dopo 7 ...

Anche Maradona saluta Sarri : "Mi diede una lezione di umiltà" : Nel momento in cui a Napoli ci si interroga sul futuro di Maurizio Sarri, in attesa di capire se entro il 30 maggio arriverà un club a pagare la clausola di otto milioni dell'allenatore e soprattutto ...

Anche Maradona esulta con Kouluibaly : 'Mamma mia!' : esultanza via social per la vittoria del Napoli in casa della Juventus Anche per Diego Armando Maradona. L'ex pibe de oro ha postato sui suoi profili una foto del colpo di testa di Kalidou Koulibaly ...

Amici schiera Anche Maradona e Belen contro Ballando : Maria De Filippi e Maradona E’ una delle sfide più incerte e sentite della stagione, il cui esito si fa inaspettato settimana dopo settimana. La partita tra Ballando con le Stelle e Amici è ancora tutta da giocare, con le due ‘capitane’ Milly Carlucci e Maria De Fillippi che finora non si sono risparmiate, nemmeno a punzecchiarsi a distanza. Entrambe, però, arrivano al terzo round di questa sera dopo giorni di silenzi, figli ...

Amici 17 : Maria De Filippi punta Anche su Diego Armando Maradona : Diego Armando Maradona superospite di Amici di Maria De Filippi Questa sera andrà in onda la terza puntata del Serale di Amici 17. Maria De Filippi ha deciso a poche ore dalla diretta di ospitare il grande campione argentino Diego Armando Maradona. Ad annunciarlo è stato il sito Davide Maggio. Dopo l’ospitata del grande campione Francesco Totti della scorsa settimana, toccherà al Pibe de oro varcare gli studi Elios di Roma. Per la De ...

Capolavoro Ricciardo - il mago dei sorpassi che piace Anche a Maranello : un grande pilota, è simpatico, è amato e rispettato perché nei suoi otto anni di carriera ha superato tanti colleghi senza rovinare le loro gare. Daniel Ricciardo, però, un difetto ce l'ha: sul podio ...

Maratona di Roma : 11.730 tagliano il traguardo - Anche un 89enne : Ben 11.730 coloro che hanno tagliato il traguardo di via del Fori Imperiali in occasione della Maratona di Roma: tra questi anche Angelo Squadrone, 89enne, che effettuato il percorso in 7 ore, 13 minuti e 25 secondi, spiegano gli organizzatori dell’evento. Squadrone è stato quindi l’atleta più anziano in gara, mentre il più giovane è stato l’irlandese Sadhbh Dalton, 20 anni, che ha chiuso la gara in 4 ore 6 minuti e 12 ...

Maradona : “Benedetta Var - Anche se la ‘mano de dios’ non sarebbe esistita” : Maradona: “Benedetta Var, anche se la ‘mano de dios’ non sarebbe esistita” ‘Benedetta Var’, anche se magari nel 1986 gli avrebbe annullato il più famoso gol nella storia del calcio. A promuovere l’utilizzo della moviola in campo è Diego Armando Maradona secondo cui “è giusto che ci sia la tecnologia nel calcio. Non si può […]

Maradona : "Benedetta Var - Anche se la 'mano de dios' non sarebbe esistita" : Diego: "La Var è ottima, è finita l'era dei ladri alla Fifa". E quel gol in Inghilterra-Argentina 1986...

“Cosa?”. Isola dei Famosi - quanti soldi prende Alessia Marcuzzi. E se non siete già svenuti - ecco Anche quanto guadagnano Mara Venier - Daniele Bossari e i naufraghi. E pure i parenti in studio! Roba grossa : L’Isola dei Famosi è il reality del momento. Polemiche e scandalo droga a parte, o forse proprio per questi motivi, il programma di Alessia Marcuzzi vince ancora la gara Auditel. L’ultima diretta, la nona, andata in onda martedì (sì, l’Isola è passata di nuovo alla seconda sera della settimana) 20 marzo 2018, è stata seguita da una media di 4 milioni 537 mila telespettatori pari al 24,8% di share (a guardare il daytime ...