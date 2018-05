Amici 2018 | ottava puntata Serale del 27 maggio in diretta

Amici 17 ottavo serale : eliminati - ospiti - esibizioni 27 maggio 2018 : Amici 17 ottavo serale RIASSUNTO. E’ tornato con un nuovo appuntamento il talent show condotto da Maria De Filippi. L’ottava puntata è infatti andata in onda in diretta su Canale 5 domenica 27 maggio 2018. Ecco di seguito tutto quello che è successo durante la serata tra ospiti, eliminati ed esibizioni. SCOPRI TUTTO SU #Amici17 Amici 17 ottavo serale riassunto: i concorrenti in gara I talenti in gara nel sesto appuntamento con il ...

Amici serale 2018/ Diretta - eliminati e finalisti : Emma o Carmen eliminata? (Semifinale) : Amici 2018 serale ed.17, Diretta semifinale 27 maggio: chi sono i finalisti e gli eliminati della semifinale? Ospiti Gigi D'Alessio, Ornella Vanoni, Annalisa Riki e Carla Fracci.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:49:00 GMT)

ELISA TOFFOLI / Protagonista del serale con l'esibizione di Lauren Celentano (Amici 2018) : Sarà proprio ELISA TOFFOLI ad accompagnare la performance di Lauren Celentano, l'ultima ballerina ancora in gara nel serale di Amici 2018. Info, news e anticipazioni sull'ottava puntata.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 13:09:00 GMT)

Carla Fracci al serale di Amici 2018/ Danza con Lauren : l'amor proprio di una farfalla senza età : Carla Fracci al serale di Amici 2018, la ballerina milanese ballerà al fianco di Lauren mentre Elisa canta: l'amor proprio di una farfalla senza età nella prima serata di Canale 5.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 12:00:00 GMT)

SOPHIA LOREN/ E il ragù : "Lo faccio quando mi sento nella pelle che tutta la famiglia sta bene" (Amici 2018) : Ospite d'eccezione dell'ottava puntata serale di Amici 2018, SOPHIA LOREN raggiungerà lo show di Canale 5 per incontrare i cinque ragazzi ancora in gara. La diva, inoltre...(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:26:00 GMT)

Ornella Vanoni e Irama - duetto ad Amici 2018/ Avevo una grande cicatrice sul collo - usavo il corpo come scudo : Ornella Vanoni è tra i protagonisti dell'ottava puntata del serale di Amici 2018: questa sera, infatti, raggiungerà il talent di Maria De Filippi per duettare con Irama, il cantante che...(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 11:00:00 GMT)

RIKI/ In uscita oggi il nuovo singolo Dolor De Cabeza : a sostegno del team Lauren - Carmen - Eina? (Amici 2018) : Esce proprio questa sera il nuovo singolo di RIKI, un brano dal titolo "Dolor de Cabeza" nato dalla sua collaborazione con la band americana CNCO (Amici 2018).(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:47:00 GMT)

Duetto Annalisa Scarrone e Emma Muscat - Amici 2018/ "Vorrei collaborare con Tiziano Ferro - ma..." : Annalisa Scarrone torna nel serale del talent che l'ha lanciata nel 2011 per esibirsi in Duetto con Emma Muscat, cantante della squadra bianca. Come se la caverà? (Amici 2018)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:33:00 GMT)

FINALISTI Amici 2018/ Ed. 17 : Chi sono? Irama - Emma ed Einar i favoriti per la vittoria finale : FINALISTI AMICI 2018, ed. 17: Irama, Emma Muscat ed Einar Ortiz sono i favoriti per giocarsi la vittoria finale. Più lontane, invece, sono Carmen Ferreri e Lauren Celentano.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 10:00:00 GMT)

CHRISTIAN DE SICA/ E il primo incontro con la moglie Silvia : Abbiamo avuto i crampi allo stomaco (Amici 2018) : CHRISTIAN De SICA sarà fra gli ospiti dell'ottava puntata del serale di Amici 2018. L'attore, amatissimo dal pubblico italiano, fra poche ore si cimenterà in una serie di...(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:54:00 GMT)

Amici 17 | Puntata 27 maggio 2018 | In diretta dalle ore 21 : 10 : Amici è il talent show ideato da Maria De Filippi, giunto alla diciassettesima edizione.Su Canale 5, ogni sabato sera (questa sera, eccezionalmente di domenica), a partire dalle ore 21:10, va in onda una Puntata della fase serale di Amici 17.prosegui la letturaAmici 17 | Puntata 27 maggio 2018 | In diretta dalle ore 21:10 pubblicato su TVBlog.it 27 maggio 2018 09:10.

Gino Paoli/ In duetto con Einar : "La musica è una necessità - non ho intenzione di smettere" (Amici 2018) : Gino Paoli, protagonista indiscusso della musica italiana, questa sera raggiungerà il palco del serale di Amici per duettare assieme ad Einar, il cantante in gara nella squadra dei blu.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:25:00 GMT)

Einar - eliminato ad Amici 2018?/ Seminale - il duetto con Gino Paoli per il riscatto : Einar finalista o sarà eliminato da Amici 2018? In questa settimana ha studiato tanto ma ha anche ricevuto la telefonata della zia e la notizia che stasera duetterà con Gino Paoli(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 09:15:00 GMT)

Amici 2018 : Garrison abbandona il Talent! Ecco chi lo sostituisce! : Nuovi cambiamenti nel talent Amici. Dalla prossima edizione il coreografo e insegnante Garrison Rochelle abbandonerà il suo ruolo di professore di ballo. Ecco per quale motivo, ma sopratutto Ecco chi lo sostituirà: un nome molto in vista! Nuova defezione nell’organico del talent show Amici. Questa volta ad abbandonare il programma è il popolare coreografo Garrison Rochelle, storico professore del talent di Maria De Filippi. A rivelarlo è ...