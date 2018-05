Amici 17 | la semifinale con ospiti da Oscar come Sophia Loren

Amici SERALE 2018/ Diretta - eliminati e finalisti : tifo alle stelle per Lauren (Semifinale) : AMICI 2018 SERALE ed.17, Diretta semifinale 27 maggio: chi sono i finalisti e gli eliminati della semifinale? Ospiti Gigi D'Alessio, Ornella Vanoni, Annalisa Riki e Carla Fracci.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 20:00:00 GMT)

Salta Amici di Maria De Filippi sabato 26 maggio : quando andranno in onda semifinale e finale : Amici di Maria De Filippi sabato 26 maggio non è in onda. Il motivo è semplice: su Canale 5, in prima serata, c'è la Champions League che costringe Maria De Filippi a spostare la data dell'ottava puntata del serale, ovvero della semifinale di Amici 2018. quando andrà in onda la semifinale e quando invece vedremo la finale del programma TV? La semifinale si sposta alla domenica. Eccezionalmente, questa settimana, la puntata del serale di Amici ...

Gli ospiti della semifinale di Amici 2018 da Riki e Gigi D’Alessio ad Annalisa : tutti i duetti del 27 maggio : Sono stati comunicati oggi, giovedì 24 maggio, gli ospiti della semifinale di Amici 2018. Attesa su Canale 5, in diretta, domenica 27 maggio, la penultima puntata di Amici di Maria De Filippi vedrà un grande ritorno: quello di Riki, Riccardo Marcuzzo, vincitore in carica per il circuito canto. Riki non sarà il solo ad essere tra gli ospiti della semifinale di Amici di Maria De Filippi. La cantante della squadra bianca Emma duetterà con ...