Amici 17 | la De Filippi consegna il doppio disco di platino a Riki

Problemi tecnici ad Amici - Maria De Filippi : 'Forse a un certo punto non ci vedrete più' : Un blocco pubblicitario decisamente troppo lungo ha messo in allarme i fan di Amici di Maria De Filippi. E' successo pochi minuti fa quando la semifinale del talent di canale 5 sembrava non volesse ...

Amici 2018 - a rischio la diretta : Maria De Filippi si scusa : Maria De Filippi dispiaciuta ad Amici 17: salta la diretta? Sono le 22:40 circa e Maria De Filippi ha lanciato una nuova pubblicità ad Amici 2018. Il nero però è durato più del previsto: dopo la consueta pubblicità infatti Mediaset non è riuscita a ripristinare il collegamento con lo studio Elios, tanto a mandare in onda una serie quasi infinita di promo, per svariati minuti. Su twitter si è scatenato subito il panico: cosa è accaduto alla ...

Problemi tecnici ad Amici - Maria De Filippi : «Forse a un certo punto non ci vedrete più» : Un blocco pubblicitario decisamente troppo lungo ha messo in allarme i fan di Amici di Maria De Filippi. E' successo pochi minuti fa quando la semifinale del talent di canale 5 sembrava non volesse ...

Amici 17 - salta il segnale. De Filippi : "La serata potrebbe finire qui" : "Può essere anche che ce ne andiamo tutti a casa e ciao ciao. Non scherzo eh. La serata potrebbe saltare qui, ci sono dei problemi tecnici, è saltato il collegamento ed è andato un blocco pubblicitario lunghissimo per la gioia di Publitalia. Nel caso non dovessimo vederci più, ce ne andremo a casa. Una volta questa trasmissione era registrata...". Maria De Filippi ritorna così in diretta da una pubblicità durata ben 12 minuti, che ha ...

Salta il collegamento TV di Amici di Maria De Filippi - puntata a rischio per problemi tecnici : il commento della conduttrice : Il collegamento TV di Amici di Maria De Filippi Salta in piena semifinale e il pubblico è costretto a sorbirsi ben 12 minuti di pubblicità. Sarà felice Fascino, commenta la padrona di casa che si scusa con i telespettatori e spiega cosa fare nel caso in cui dovesse Saltare di nuovo la diretta su Canale 5: spegnere la TV. Non è il primo problema tecnico in questa edizione di Amici di Maria De Filippi. L'audio di Irama ne ha risentito più volte ...

Canale 5 - problemi tecnici/ Maria De Filippi : Amici 2018 a rischio interruzione : Canale 5, problemi tecnici: manda in loop i promo durante la pubblicità di Amici 2018 e il programma è a rischio interruzione. Cosa è successo durante la fascia promozionale?(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 22:47:00 GMT)

Amici17 - Gino Paoli choc : «Sono venuto a molestare la De Filippi - poi tra 20 anni mi denuncerà» : Un duetto intenso e pieno di magia quello tra Gino Paoli ed Einar durante la semifinale di Amici. Sulle note di 'Che cosa c'è' il cantante dei blu non si è lasciato prendere dall'emozione nonostante ...

GINO PAOLI/ "Sono venuto qui per molestare Maria De Filippi - tra 20 anni mi denuncia" (Amici 2018) : GINO PAOLI, protagonista indiscusso della musica italiana, questa sera raggiungerà il palco del serale di Amici per duettare assieme ad Einar, il cantante in gara nella squadra dei blu.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 21:45:00 GMT)

Amici - Maria De Filippi cacciò Lella Costa?/ Video - “No - sono stata io ad andarmene!” : la verità a TvTalk : Amici, Maria De Filippi cacciò Lella Costa? L'attrice e la sua verità dopo oltre 25 anni, nell'ultima puntata di TvTalk: "sono stata io ad andarmene".(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 18:55:00 GMT)

Lella Costa : "Non fui cacciata da Amici - me ne andai io. Con la De Filippi bellissimo rapporto" : Prima di essere un talent di successo, Amici è stato un talk. In onda tra i primi anni novanta e gli inizi del duemila, il programma affrontava problematiche giovanili esaminate dagli stessi ragazzi.Tra le autrici compariva Maria De Filippi, che dall’inizio della seconda stagione sostituì Lella Costa, conduttrice per appena sei mesi dal gennaio al giugno del 1992.prosegui la letturaLella Costa: "Non fui cacciata da Amici, me ne andai io. ...

Salta Amici di Maria De Filippi sabato 26 maggio : quando andranno in onda semifinale e finale : Amici di Maria De Filippi sabato 26 maggio non è in onda. Il motivo è semplice: su Canale 5, in prima serata, c'è la Champions League che costringe Maria De Filippi a spostare la data dell'ottava puntata del serale, ovvero della semifinale di Amici 2018. quando andrà in onda la semifinale e quando invece vedremo la finale del programma TV? La semifinale si sposta alla domenica. Eccezionalmente, questa settimana, la puntata del serale di Amici ...

Maria De Filippi - la verità dopo 25 anni sulla prima edizione di Amici : è vero che ha cacciato lei Lella Costa? : dopo 25 anni emerge la verità su una vera e propria leggenda a proposito dei primi anni di Amici . I telespettatori più giovani del programma di Maria De Filippi non possono ricordare che nel 1992 lo ...

Maria De Filippi cacciò Lella Costa da Amici? La verità a TVTalk : TVTalk, Lella Costa parla del suo addio ad Amici imitando la De Filippi: “Non è stata Maria a cacciarmi” A TVTalk il conduttore Massimo Bernardini ‘stuzzica’ Lella Costa su Amici e lei risponde. L’oggetto del simpatico ‘botta e risposta’ tra i due è l’addio alla conduzione del programma. Da anni una sorta di leggenda fa credere […] L'articolo Maria De Filippi cacciò Lella Costa da Amici? La ...

Anche Sophia Loren ad Amici di Maria De Filippi il 27 maggio : tutti gli ospiti della semifinale : Anche Sophia Loren ad Amici di Maria De Filippi, tra gli ospiti attesi per domenica 27 maggio, in diretta su Canale 5. Nella penultima puntata, il talent show Mediaset schiera un ricco parterre di ospiti, non solo cantanti. Tra i più attesi in studio c'è l'attrice Sophia Loren, ospite d'eccezione dell'ottava puntata del programma TV che si avvia verso la finalissima. Gli ospiti in studio nella puntata di domenica 27 maggio, su Canale 5, ...