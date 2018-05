' Amiamo il calcio perché aspettiamo sempre il ritorno dell' imprevedibile'

Klopp : “Di Francesco ed io Amiamo il calcio - ora divertiamoci” : “Quella di domani è una partita speciale: molti pensavano che la semifinale sarebbe stata Manchester City-Barcellona, e invece ci siamo noi e la Roma. Giusto così, ce lo siamo entrambe meritato. Di Francesco ama il calcio come me, mi piace molto come si organizza le sue squadre, e tutto ciò non renderà la vita facile né a me né a lui. Speriamo di divertirci”. Così l’allenatore del Liverpool, Juergen Klopp, alla vigilia della ...