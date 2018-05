Amaurys Perez a Domenica Live | Ho fatto la proposta di matrimonio ad Angela in una

Amaurys PEREZ/ Ospite a Domenica Live con la moglie e i figli - risponde alle critiche : "Giù le mani da loro" : AMAURYS PEREZ, dalla pallanuoto all’Isola dei Famosi, passando per Ballando e la birra: il tuttofare italo-cubano. Oggi sarà Ospite presso il programma Domenica 5 Live(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 15:26:00 GMT)

Amaurys Pérez : 'Devo cambiare nome per quante storie ho avuto all'Isola' : 'Voglio ribattezzarmi, d'ora in poi mi chiamerò Perez Siffredi, per quante storie ho avuto all'Isola!'. Così Amaurys Pérez commenta a Domenica Live la notizia di una sua presunta relazione con una ...

Domenica Live - Amaurys Perez : "Secondo voi avrei aspettato l'Isola per tradire mia moglie?" (Video) : Tra i naufraghi rientrati in Italia dopo l'esperienza in Honduras dell'Isola dei Famosi c'è Amaurys Perez, che nel reality ha sentito molto la mancanza degli affetti più cari, dalla moglie Angela, che ha sposato dodici anni fa, ai tre figli. Amaurys è stato al centro del cosiddetto 'cornagate', sollevato in Italia dalla compagna di avventura Cecilia Capriotti, che sosteneva di aver saputo di un presunto tradimento di Perez. Ospite a ...

Amaurys Perez piange a Verissimo : “Mia moglie ha le pa**e” : Verissimo: Amaurys Perez si commuove dalla Toffanin Silvia Toffanin, dopo aver intervistato Jonathan Kashanian a Verissimo, ha chiamato in studio il terzo naufrago classificato alla tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi: Amaurys Perez. Dopo i saluti di rito e i complimenti, la Toffanin ha mandato in onda un video in cui è stato fatto una sorta di riepilogo dei suoi mesi passati in Honduras. Finito questo momento, Amaurys è scoppiato ...

Amaurys Perez querela chi ha raccontato la storia del tradimento all'Isola dei Famosi 2018? : Amaurys Perez, terzo classificato all'Isola dei Famosi 2018, in una significativa intervista a Fanpage, ha ribadito di non aver mai tradito la moglie Angela prima, durante e dopo la sua permanenza in Honduras: Appena sono tornato in Italia, mia moglie mi ha raccontato questa storia. Dico che se questi pettegolezzi fossero stati riportati direttamente a me, sarebbe andato bene: sono stato io a scegliere di mettermi in gioco. Ma che abbiano ...

FINALE ISOLA DEI FAMOSIi : VINCITORE E CLASSIFICA/ Pagelle : Amaurys Perez - felice di Nino Formicola : ISOLA dei Famosi 2018, VINCITORE e CLASSIFICA FINALE: Nino Formicola porta a casa la vittoria, lasciando bianca Atzei al secondo posto. Terzo Amaurys Perez…(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 07:54:00 GMT)

ANGELA RENDE/ Amaurys Perez scoppia in lacrime quando riabbraccia la moglie (Isola dei Famosi 2018) : ANGELA RENDE, la moglie di Amaurys Perez nello studio dell'Isola dei Famosi 2018 con i figli per la finalissima? Pronta a riabbracciare il marito dopo 81 giorni.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 00:11:00 GMT)

Isola - la finale : terzo posto per Amaurys Perez : Colpo di scena all'Isola dei Famosi. Il favoritissimo per la vittoria, Amaurys Perez, si piazza al terzo posto e dice addio al titolo. Il campione di pallanuoto fallisce alla prova del...

