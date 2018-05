Alla fine sarà Paolo Savona a risolvere l' impasse col Quirinale?

Juventus - Vidal si offre ai bianconeri : Napoli Alla finestra : Juventus, Vidal- Secondo quanto riporto da “Calciomercato.com”, Arturo Vidal avrebbe avanzato la sua candidatura ad un clamoroso ritorno alla Juventus. Il centrocampista cileno potrebbe lasciare il Bayern Monaco e riabbracciare i colori bianconeri. Questa la sua volontà, occhio però alla strategia bianconera e al Napoli che resta ad osservare alla finestra. LA Juventus VALUTA Arturo […] L'articolo Juventus, Vidal si offre ai ...

Governo : Giarrusso - Alla fine si troverà soluzione : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Penso che la situazione si risolverà, il presidente Mattarella fa quello che è costituzionalmente previsto, interpreta il suo ruolo nel modo che crede giusto”. Lo dice Dino Giarrusso dei 5 Stelle a Agora su Rai3. “Penso anche che alla fine si giungerà a una soluzione, non penso che si giunga a una crisi tale da tornare al voto a questo punto della partita. Se si doveva tornare al voto tutto ...

Governo : Giarrusso - Alla fine si troverà soluzione : Roma, 26 mag. (AdnKronos) – “Penso che la situazione si risolverà, il presidente Mattarella fa quello che è costituzionalmente previsto, interpreta il suo ruolo nel modo che crede giusto”. Lo dice Dino Giarrusso dei 5 Stelle a Agora su Rai3. “Penso anche che alla fine si giungerà a una soluzione, non penso che si giunga a una crisi tale da tornare al voto a questo punto della partita. Se si doveva tornare al voto tutto ...

Juventus - Vidal si offre ai bianconeri : Napoli Alla finestra : Juventus, Vidal- Secondo quanto riporto da “Calciomercato.com”, Arturo Vidal avrebbe avanzato la sua candidatura ad un clamoroso ritorno alla Juventus. Il centrocampista cileno potrebbe lasciare il Bayern Monaco e riabbracciare i colori bianconeri. Questa la sua volontà, occhio però alla strategia bianconera e al Napoli che resta ad osservare alla finestra. LA Juventus VALUTA Arturo […] L'articolo Juventus, Vidal si offre ai ...

Il governo Rajoy è arrivato Alla fine? : Non è rimasto più nessuno ad appoggiare il primo ministro spagnolo, a capo di un partito travolto dagli scandali The post Il governo Rajoy è arrivato alla fine? appeared first on Il Post.

Cosa ha detto Conte Alla fine delle consultazioni di oggi : Roma, 24 mag. , askanews, 'Per quanto riguarda i tempi della formazione del governo dedicherò l'intera giornata di domani a elaborare una proposta da sottoporre al presidente della Repubblica. Saranno ...

Real Madrid - CR7 : 'Neymar? Alla fine non arriva mai nessuno' : Poi altre frasi legate ancora al Real: "Continuo a pensare che questo sia il miglior club del mondo. I migliori sono tutti qui: Bale, Benzema, Asensio, Lucas Vazquez... Non so chi giocherà la finale ...

Lo scontro Alla rotonda tra supercar è da capogiro. Guarda che brutta fine hanno fatto la Ferrari e la Porsche : Il danno è uno di quelli che lascia il segno: 200mila euro. Tanto costerà lo scontro tra una Ferrari 458 e una Porsche Cayman GTS avvenuto pochi giorni fa a una rotonda di Sheffield, in Inghilterra. Il conducente della Porsche ha riportato lievi ferite, mentre quello della Ferrari, dopo l’incidente, è fuggito. L'articolo Lo scontro alla rotonda tra supercar è da capogiro. Guarda che brutta fine hanno fatto la Ferrari e la Porsche proviene ...

Milan escluso dall’Europa League 2019? Tutti i rischi dei rossoneri e le possibili sanzioni. Chi verrà ripescato? Fiorentina Alla finestra : Il Milan rischia di non partecipare alla prossima Europa League. I rossoneri, qualificatisi alla seconda competizione continentale grazie al sesto posto ottenuto in campionato, potrebbero dover rinunciare al torneo per motivi finanziari. L’UEFA ha infatti negato il settlement agement dopo che pochi mesi fa aveva rifiutato il voluntary. Il club ora andrà a giudizio entro la metà di giugno e il consiglio potrebbe applicare diversi sanzioni, ...

Incredibile Hamsik saluta il Napoli : “il mio percorso qui è giunto Alla fine!” : Marek Hamsik ha deciso di lasciare il Napoli alla ricerca di una nuova esperienza che lo soddisfi, le dichiarazioni dello slovacco sono eloquenti Marek Hamsik al portale slovacco Pravda, ha rivelato di voler lasciare il Napoli. Dopo le indiscrezioni mattutine arrivate per bocca del padre del calciatore, in questo pomeriggio sono arrivate anche le dichiarazioni dello stesso Marek, il quale non lascia molto spazio all’interpretazione. ...

“Ecco perché è finito il suo primo matrimonio”. Meghan - la verità. Nozze “reali” sì - ma non le prime per lei. Spunta solo ora il motivo che ha posto fine Alla storia tra lei e Trevor : In questi giorni non si fa altro che parlare della meravigliosa cerimonia tra il principe Harry e la “babbana” – citando J.K. Rowling – Meghan Markle. Le Nozze da favola, in cui milioni di ragazze “normali” in tutte il mondo si sono proiettate sperando in un matrimonio dei sogni, hanno praticamente deviato l’opinione pubblica mondiale facendo focalizzare i media internazionali su Buckingam Palace e Westminister. La protagonista, ...

Enrico Mentana : 'Luigi Di Maio ci prova ancora - come gli spasimanti che ci provano fino Alla fine' : ' Luigi Di Maio non è fuori partita. Perché i 5 stelle sono come quegli spasimanti che ci provano fino alla fine della serata. Loro ci provano'. Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ospite a Tagadà ...

Alla fine l'incontro tra Salvini e Di Maio per decidere il nome del premier c'è stato : Luigi Di Maio e Matteo Salvini si sono incontrati stamattina. Il capo politico M5s e il leader della Lega hanno avuto un faccia a faccia di circa due ore, dalle 11 fino alle 13. Fonti qualificate hanno riferito all'Agi che il colloquio si è svolto a Roma, in un luogo che viene definito 'privato', lontano da giornalisti e telecamere. Nulla trapela al momento sui risultati dell'incontro: sul tappeto ...

Papa Francesco ha annunciato che nominerà 14 nuovi cardinali Alla fine di giugno : In occasione della domenica di Pentecoste, Papa Francesco ha annunciato che il 29 giugno nominerà 14 nuovi cardinali. Tra i sacerdoti scelti per le nomine, 11 hanno meno di ottant’anni e per questa ragione in caso di morte del Papa The post Papa Francesco ha annunciato che nominerà 14 nuovi cardinali alla fine di giugno appeared first on Il Post.