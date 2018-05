Al via la Biennale dell'anno I grillino : Chissà cosa ne pensa il povero Paolo Baratta , presidente che non è né l'una cosa né l'altra, anzi poliglotta e chic che anche quest'anno presenta la mostra di architettura più importante del mondo, ...

Al via la nuova Call di Biennale College Cinema International : ... ricerca e sperimentazione aperto a un massimo di 12 team di registi e produttori emergenti di tutto il mondo. Lo scopo è lo sviluppo e la produzione di fino a tre lungometraggi a micro-budget , per ...

Al via la Biennale dei Licei artistici : Il viaggio, inteso come esperienza di vita e connessione tra il mondo della scuola e il contesto artistico e culturale esterno , è il tema della 2a edizione della Biennale Nazionale dei Licei artistici in corso a Roma. La Biennale è un incubatore di creatività e ...