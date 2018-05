Al Bano e Romina di nuovo sposi? L' indiscrezione scatena i fan

Ascolti tv 26 maggio 2018 : AlBano e Romina tengono contro la Champions : Ascolti tv prima serata 26 maggio 2018: la replica di Signore e Signori Albano e Romina Power tiene contro la finale di Champions Due le certezze granitiche degli Ascolti tv di sabato 26 maggio 2018. Da un lato la replica di Signore e Signori Albano e Romina Power. E dall’altro la finale di Champions League. […] L'articolo Ascolti tv 26 maggio 2018: Albano e Romina tengono contro la Champions proviene da Gossip e Tv.

“Amore puro”. La foto di Loredana Lecciso scatena i fan. Romina Power per ora non commenta - adesso la palla passa ad Al Bano : Più che un gossip un vero e proprio tormentone. Da mesi ormai non si parla d’altro, del triangolo amoroso tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. Se lui è rimasto sostanzialmente neutrale, affermando solo cole ma la storia con Loredana sia finita, Romina si è spinta oltre arrivando a indicare, più volte, Al Bano come il punto di riferimento della sua vita. Tutto chiaro? Sembra di no, perché qualcosa all’orizzonte potrebbe ...

Ascolti TV | Sabato 26 maggio 2018. In 6 - 8 mln per la finale di Champions (32%) - bene AlBano e Romina in replica (18%) : Cristiano Ronaldo Su Rai1 la replica di Signore e Signori Albano e Romina Power ha conquistato 3.230.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 la finale di Champions League Real Madrid – Liverpool ha raccolto davanti al video 6.851.000 spettatori pari al 32% di share. Su Rai2 2 Single a Nozze ha interessato 928.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Cinderella Story ha intrattenuto 1.183.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 ...

AlBano e Romina : Poco fa la notizia shock! : Albano e Romina pronti a risposarsi di nuovo! La notizia sembra essere confermata su più fonti. La celebre coppia, dopo la riunione sul lavoro, avrebbe deciso di tornare ad essere una famiglia. Ecco tutti i dettagli! Albano e Romina sono pronti a convolare nuovamente a nozze? Questa succulenta news, che sta facendo impazzire i fan della coppia canora, è stata lanciata qualche ora fa dal settimanale di Riccardo Signoretti: “Nuovo”. ...

Ascolti tv ieri - Signore e Signori … Al Bano e Romina vs Finale Champions League | Dati Auditel 26 maggio 2018 : Serata particolare quella di sabato 26 maggio 2018. Gli Ascolti tv di ieri hanno dovuto registrare Dati relativi ad una sfida molti diversa rispetto a quella a cui eravamo abituati assistere. Niente duello fra Maria De Filippi e Milly Carlucci. La penultima puntata di Amici 17 andrà in onda, infatti, domenica 27 maggio 2018 mentre Ballando con le Stelle 2018 è terminato settimana scorsa. Su Rai 1 è andata in onda la replica del concerto ...

Notizia bomba : Al Bano e Romina di nuovo sposi? Gli indizi : Il settimanale nuovo ha sganciato una bomba dal calibro non indifferente. Da moltissimo tempo, ormai, non si sta facendo altro che parlare dell'avvincente e complicato triangolo amoroso tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. Romina Power punto fisso nella vita di Al Bano La storia d'amore, durata 18 anni, tra Loredana e Al Bano è ormai volta al capolinea. Entrambi, in diverse interviste, hanno confessato e confermato l'esistenza ...

AL Bano E ROMINA POWER - SIGNORE E SIGNORI/ Concerto Arena di Verona : Massimo Lopez canta My Way (Replica) : SIGNORE e SIGNORI: Al BANO e ROMINA, il Concerto evento dell'Arena di Verona del 2015 torna in onda in replica oggi, sabato 26 maggio, in prima serata su Raiuno.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 23:48:00 GMT)

Al Bano e Romina Power - Signore e signori/ Concerto Arena di Verona : Il Va Pensiero e Libertà (Replica) : Signore e signori: Al Bano e Romina, il Concerto evento dell'Arena di Verona del 2015 torna in onda in replica oggi, sabato 26 maggio, in prima serata su Raiuno.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 23:32:00 GMT)

Tyrone Power Jr / Ospite a 'Signore e Signori Al Bano e Romina Power' : il duetto con la sorella : Tyrone Power Jr sarà Ospite sabato del concerto evento intitolato 'Signore e Signori Al bano e Romina Power': l'affetto per la sorella conosciuta a 25 anni.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 22:34:00 GMT)

Video e scaletta di Signore e Signori con Al Bano e Romina Power all'Arena di Verona su Rai1 il 26 maggio : tutti gli ospiti : La loro storia è costituita da canzoni conosciute in Italia e nel resto del mondo. Dal momento della loro separazione sono trascorsi più di 20 anni. Al Bano e Romina Power sono tornati a cantare ...

AL Bano E ROMINA POWER - SIGNORE E SIGNORI/ Concerto Arena di Verona : cantano Qualche stupido ti amo (Replica) : SIGNORE e SIGNORI: Al BANO e ROMINA, il Concerto evento dell'Arena di Verona del 2015 torna in onda in replica oggi, sabato 26 maggio, in prima serata su Raiuno.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 21:40:00 GMT)

Signore e Signori : Al Bano e Romina/ Concerto evento all'Arena di Verona : duetto con Ricchi e Poveri (Replica) : Signore e Signori: Al Bano e Romina, il Concerto evento dell'Arena di Verona del 2015 torna in onda in replica oggi, sabato 26 maggio, in prima serata su Raiuno. Torna la grande musica di Al Bano e Romina Power, con la replica integrale dello spettacolo che ha decretato la riunione artistica della storica coppia. Su Rai Uno va in onda lo show di tre anni fa, svoltosi in una location unica come l'Arena di Verona.

Video e scaletta di Signore e Signori con Al Bano e Romina Power all’Arena di Verona su Rai1 il 26 maggio : tutti gli ospiti : Signore e Signori con Al Bano e Romina Power verrà trasmesso su Rai 1 in replica questa sera, sabato 26 maggio. Lo show si è tenuto all'Arena di Verona e ha visto il grande ritorno della coppia composta da Al Bano e da Romina Power, di nuovo insieme dopo oltre 20 anni di assenza. Con Al Bano e Romina Power sul palco dell'Arena di Verona tanti ospiti, artisti italiani ed internazionali accompagnati dall'orchestra Suoni del Sud. L'evento ...

SIGNORE E SIGNORI : AL Bano E ROMINA/ Video - concerto evento all'Arena di Verona : i momenti più belli (Replica) : SIGNORE e SIGNORI: Al BANO e ROMINA, il concerto evento dell'Arena di Verona del 2015 torna in onda in replica oggi, sabato 26 maggio, in prima serata su Raiuno.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 19:45:00 GMT)