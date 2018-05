Aiuto | tutti i romanzi sono diventati rosa

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) Un tempo dire che un romanzo erasignificava degradare sia chi lo leggeva sia chi lo scriveva a un sottogenere per sciampiste. Per dire di un libro che era robetta, si diceva: "È un Harmony". Chi leggeva Liala, non si sarebbe mai messa a leggere Céline o Musil o Thomas Mann, tanto meno l'ingegner Carlo Emilio Gadda (già Alberto Moravia però andava bene), sia perché troppo difficili, sia perché troppo poco svenevoli e kitsch e, insomma, robetta per casalinghe sognanti.Oggi però questa distinzione non regge più, per il motivo che tutta la narrativa è, sia quella scritta da donne sia quella scritta da uomini, anzi piùuomini piùinteriormente donne: l'immaginario femminista ha vinto su tutta la linea romanzesca,dei #metoo. Come nella vita, d'altra parte: una volta c'erano le mamme e i papà, oggi cimamme e mammi (a prescindere che siano una coppia etero ...