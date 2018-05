Aida Nizar bacia Lucia Bramieri sulla bocca | una pace caliente

LUCIA BRAMIERI A DOMENICA LIVE/ "Tregua" e bacio saffico con Aida Nizar : e parte l'ovazione del pubblico... : LUCIA BRAMIERI ospite a DOMENICA LIVE dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello 2018, le critiche di Platinette: “La vicenda del Telegatto è stata orrenda!”.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:06:00 GMT)

Lucia Bramieri a Domenica Live/ Pace fatta con la Nizar? "Fuori andremo molto d'accordo" - Aida : "So perdonare" : Lucia Bramieri ospite a Domenica Live dopo l'eliminazione dalla Casa del Grande Fratello 2018, le critiche di Platinette: “La vicenda del Telegatto è stata orrenda!”.(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 17:36:00 GMT)

“Ci dispiace Baye…”. Ahia! La notizia su Dame è pesantissima : quell’aggressione ai danni di Aida Nizar torna come un boomerang. E adesso per il concorrente del GF si mette malissimo : Baye Dame è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della quindicesima edizione del Grande Fratello. Dal grido ”col cuore” durante il suo ingresso nella casa alla feroce aggressione ai danni della collega Aida Nizar, il concorrente italo senegalese non è di certo passato inosservato. L’arrivo a giochi già iniziati della spagnola non aveva contribuito a sedare gli animi degli inquilini e proprio Baye non era riuscito ...

“Ci dispiace Baye…”. Ahia! La notizia su Dame è pesantissima : quell’aggressione ai danni di Aida Nizar torna come un boomerang. E adesso per il concorrente si mette malissimo : Baye Dame è stato uno dei concorrenti più chiacchierati della quindicesima edizione del Grande Fratello. Dal grido ”col cuore” durante il suo ingresso nella casa alla feroce aggressione ai danni della collega Aida Nizar, il concorrente italo senegalese non è di certo passato inosservato. L’arrivo a giochi già iniziati della spagnola non aveva contribuito a sedare gli animi degli inquilini e proprio Baye non era riuscito ...

GF 2018 - Aida Nizar shock dopo il reality : "Nella casa sono stata provocata - ferita - sfidata" : Le ultime dichiarazioni di Aida Nizar su Baye Dame stanno facendo scalpore: per alcuni tutto ciò che arriva da questa donna è oro colato ormai, perciò vi lasciamo immaginare le reazioni a queste dichiarazioni shock dopo il Grande Fratello 2018. Lei continua a professarsi innocente, dice di essere stata una vittima del gruppo e che non ha fatto assolutamente nulla per provocare reazioni spropositate nei suoi confronti, ma una descrizione perfetta ...

GF15 : Mariana Falace aggredita da Aida Nizar e Patrizia Bonetti? : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sulla quindicesima edizione del Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso con la partecipazione di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Le ultime novità svelano che Mariana Falace ha rilasciato una nuova intervista, dove ha fatto delle pesanti accuse contro due ex concorrenti. Grande Fratello: le accuse choc di Mariana Falace Mariana Falace non smette di far parlare di sé a pochi giorni ...

Aida Nizar imbarazza Barbara D'Urso : senza mutande in diretta al Grande Fratello : FUNWEEK.IT - Anche la sesta puntata del GF 15 ha avuto notevoli picchi di trash, imputabili in buona sostanza a Aida Nizar e alla frase bollente che ha gettato Barbara D'Urso in un...

Aida Nizar imbarazza Barbara D'Urso : senza mutande in diretta al Grande Fratello : Aida Nizar protagonista di un momento di imbarazzo in diretta al Grande Fratello : l'ex concorrente ha ammesso di essere senza mutande in studio durante la puntata. Anche la sesta puntata del GF 15 ha ...

GF 2018 - Aida Nizar shock dopo il reality : "Nella casa sono stata provocata - ferita - sfidata" : Le ultime dichiarazioni di Aida Nizar su Baye Dame stanno facendo scalpore: per alcuni tutto ciò che arriva da questa donna è oro colato ormai, perciò vi lasciamo immaginare le reazioni a queste dichiarazioni shock dopo il Grande Fratello 2018. Lei continua a professarsi innocente, dice di essere stata una vittima del gruppo e che non ha fatto assolutamente nulla per provocare reazioni spropositate nei suoi confronti, ma una descrizione perfetta ...

Aida Nizar/ Video : "Io non ho le mutande" - la rivelazione hot della spagnola (Grande Fratello 2018) : Aida Nizar, la showgirl spagnola creerà ancora polemica? Sembra arrivato il momento della pace con Luigi Favoloso dopo la grande lite della settimana scorsa in studio. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 12:40:00 GMT)

Grande Fratello - Lucia Bramieri eliminata arriva in studio dalla D'Urso. È il caos : Aida Nizar la umilia in diretta : È stata Lucia Bramieri la incontrastata protagonista dell'ultima puntata del Grande Fratello . La nuora dell'indimenticabile Gino Bramieri è stata prima raggiunta nella casa da un contestatore che ...

Grande Fratello - Aida Nizar sconcerta Barbara D'Urso : in diretta in prima serata senza mutande : Lo ha annunciato lei, Aida Nizar , al pubblico del Grande Fratello . L'ex concorrente spagnola, bullizzata da tutti i coinquilini nella sua , breve, permanenza nella casa, è entrata nello studio del ...

“Aida nooo!”. Vergogna Nizar al Grande Fratello : quello che viene fuori è imbarazzante. Barbara D’Urso cerca di bloccare la spagnola ma è tutto inutile. Sempre peggio… : Il primo finalista, Simone Coccia Colaiuta, due eliminati, Lucia Bramieri e il Ken umano Angelo Sanzio, il bacio tra Veronica e la fidanzata Valentina, la rabbia di Nina Moric (e il suo nuovo look) e Striscia la Notizia che ha segnalato una frase di una concorrente che sembrerebbe far riferimento a una presunta presenza di cocaina nella Casa. Succede di tutto nella lunga sesta puntata del Grande Fratello. Dopo una serie di nomination ...

Gf - Aida Nizar : "Io sono senza mutande" : Per la sesta puntata del Gf Nip , Barbara D'Urso ha sfoggiato un lungo abito colorato con uno spacco laterale. L'abito, come lei stessa, ha spiegato più volte è piuttosto complesso da gestire, 'qui mi ...