huffingtonpost

: 'Ai giudici dico che avrò la mia vendetta. Nina Moric? Pietosa. Belen e Silvia i miei veri amori' - HuffPostItalia : 'Ai giudici dico che avrò la mia vendetta. Nina Moric? Pietosa. Belen e Silvia i miei veri amori' - LauriaVincy : @Yesido62377651 @zazzatweet No no io dico che è colpevole il fatto che i giudici l'hanno assolto non significa che… - KwisatzHaderac0 : RT @enricomaino: Lo dico da un pezzo. Smontare l'ordinamento giudiziale e riformarlo radicalmente.Con nuovi giudici. -

(Di domenica 27 maggio 2018) Dopo due anni di silenzio Fabrizio Corona è tornato a parlare in TV e lo ha fatto davanti alle telecamere di Verissimo, su Canale 5. Intervistato daToffanin, l'ex re dei paparazzi ha sparato a zero su molti protagonisti del mondo dello spettacolo e su alcuni vecchi affetti, ma ha anche raccontato la sofferenza del carcere.Quando hai sofferto tanto provi emozioni per cose importanti come un amore o un figlio, ma la televisione non è un punto di riferimento per me. Non faccio le cose per stare sotto i riflettori comeno i miei detrattori, io sono sotto i riflettori. La mia vita è uno storytelling fatto e scritto.Corona fa confessioni inedite, recitando un personalissimo mea culpa.Per anni sono stato il burattinaio di tutto quello che finiva sui giornali, poi sono diventato io stesso personaggio. Orchestravo falsi scoop all'oscuro delle mie donne, come ...