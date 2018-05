Agguato nel Napoletano | pusher crivellato di proiettili | è in fin di vita

Agguato nella movida. Spari tra la folla di giovani - un ferito : BRINDISI - Ferimento a due passi dai locali della zona del Teatro Verdi, poco prima dell'1, dove un commando in moto ha avvicinato e sparato contro un giovane di 23 anni, Yuri Di Paola, impiegato ...

Choc a Napoli - Agguato nella notte a piazza Trieste e Trento : 18enne ferito a colpi di arma da fuoco : Sparatoria nella notte nel cuore di Napoli . Un giovane di 18 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in piazza Trieste e Trento , a due passi dal Plebiscito simbolo di Napoli ....

Napoli - Agguato nella notte : ucciso 33enne : Napoli , 3 mag. (Adnkronos) – Un uomo di 33 anni è stato ucciso la scorsa notte a Pimonte, piccolo comune ai piedi dei Monti Lattari in provincia di Napoli . L’uomo, Filippo Sabatino, originario di Gragnano e già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso mentre percorreva via Gesi nella alla guida del suo Fiorino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pimonte e della compagnia di Castellammare di ...

Agguato nel Napoletano - ucciso un pregiudicato 33enne : Napoli, 3 mag. , askanews, Agguato la scorsa notte a Pimonte, in provincia di Napoli: ucciso un 33enne già noto alle forze dell'ordine, Filippo Sabatino. L'uomo stava percorrendo via Gesinella alla ...

Agguato notturno nel Napoletano - 33enne ucciso a bordo del furgone : Un uomo di 33 anni, Filippo Sabatino, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso la scorsa notte in un Agguato scattato a Pimonte. Sabatino è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco mentre ...

La camorra apre il fuoco : 44enne agli arresti domiciliari ferito in un Agguato nel Napoletano : Agguao di camorra a Cardito. I carabinieri sono intervenuti in via Pietro Donadio, dove ignoti hanno ferito con un colpo d`arma da fuoco Giuseppe Fuiano, 44 anni, già sottoposto agli arresti...