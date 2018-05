Agguato a Napoli | giovane crivellato di proiettili | è in fin di vita

Choc a Napoli - Agguato nella notte a piazza Trieste e Trento : 18enne ferito a colpi di arma da fuoco : Sparatoria nella notte nel cuore di Napoli. Un giovane di 18 anni è stato ferito a colpi di arma da fuoco in piazza Trieste e Trento, a due passi dal Plebiscito simbolo di Napoli....

Napoli - Agguato all'ambulanza del 118 : 'Il finestrino è esploso - potevamo morire tutti' : Antonella Vacca infermiera, Mirko Tarallo autista , entrambi della Croce rossa italiana, , e Felicetta Maione, medico, dipendente precaria della Asl Napoli 1: eccoli gli eroi civili del 118 della ...

Napoli - Agguato nella notte : ucciso 33enne : Napoli, 3 mag. (Adnkronos) – Un uomo di 33 anni è stato ucciso la scorsa notte a Pimonte, piccolo comune ai piedi dei Monti Lattari in provincia di Napoli. L’uomo, Filippo Sabatino, originario di Gragnano e già noto alle forze dell’ordine, è stato ucciso mentre percorreva via Gesinella alla guida del suo Fiorino. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Pimonte e della compagnia di Castellammare di ...

Il plebeismo sempre in Agguato che rende difficile essere juventino a Napoli : Non c'erano primitive invasioni di campo: il trasferimento della competizione calcistica in quella civile e politica. Oscure e comiche pulsioni secessioniste tradotte in linguaggio calcistico. Questo ...

Napoli - Agguato al rione Conocal : ucciso un 19enne. Era evaso dai domiciliari : Un 19enne ucciso e un 30enne ferito in quello che sembra essere un agguato in piena regola. Si torna a sparare a Napoli. Poco prima delle ore 20, infatti, gli abitanti del rione Conocall, nel quartiere Ponticelli, hanno sentito dei colpi di arma da fuoco: venivano dalla strada, di via al Chiaro di Luca, ed erano diretti contro due ragazzi. Si tratta di Emanuele Errico, 19 anni, originario dello stesso quartiere, e Rosario Ciro Denaro, 30enne di ...