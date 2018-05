Agenti di commercio - centrali per l'economia : creano il 70% del Pil nazionale : Un dato in particolare dà la misura della centrali tà del loro ruolo nel l'economia del Paese: creano il 70% del PIL nazionale . Radio Agenti .IT, la prima web radio dedicata interamente agli Agenti di ...

'L'evoluzione della professione' - Confcommercio chiama a raccolta gli Agenti di commercio : Una convention per confrontarsi e aggiornarsi sul mondo in continua evoluzione: è questo l'obbiettivo di Confcommercio, in collaborazione con Fnaarc Aliardica Livorno, per il convegno specializzato ...