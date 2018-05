A Bari il tribunale in tenda Oltraggio alla giustizia

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) Come ci fosse stato un terremoto. E invece è l'emergenza della routine. La Protezione Civile monta tre tensostrutture: sì, lasi fa in. Però non siamo nelle steppe dell'Asia Centrale, ma a. Il palazzo in cui dovrebbero tenersi le udienze è fuori uso, a rischio crollo. E allora si corre ai ripari. I tecnici, gli stessi che abbiamo visto in azione fra sciagure e calamità naturali, costruiscono una sede provvisoria, per i processi penali. Con tanto di bagni chimici, stile concerti o grandi eventi. Una situazione penosa: in città dicono che si va avanti così da 15 anni. Denunce. Segnalazioni. Promesse. E un degrado inarrestabile finodecisione estrema: abbandonare i locali pericolanti e adattarsi a quello scenario da conflitto mondiale.Qualcuno ironizza: questo è il biglietto d'ingresso per il nuovo ministro, ma si potrebbe aggiungere che è anche una pessima foto ...