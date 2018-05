http://feedproxy.goo

: #5G: AGCOM stabilisce regole per assegnazione frequenze, aste a settembre: AGCOM: adottate… - giannifioreGF : #5G: AGCOM stabilisce regole per assegnazione frequenze, aste a settembre: AGCOM: adottate… -

(Di domenica 27 maggio 2018): adottate le procedure didelleper la transizione ai sistemi mobili di comunicazione di quinta generazione (5G). È così che apre il comunicato stampa del Garante delle comunicazioni che ha stabilito leper l’e l’Italia sarà il primo Paese europeo a partire con leche dovranno concludersi nel mese di2018. Secondosaranno raccolti almeno 2,5 miliardi di euro che andranno nelle casse dello Stato a partire già da quest’anno, almeno per la metà della somma. L’Autorità è il primo regolatore europeo a definire un regolamento per l’delle5G: 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz. Lerappresentano il primo passo per il lancio dei servizi 5G, che promette di fornire connessioni Internet ultraveloci alle case e alle imprese italiane. L’Italia è il primo paese in Europa ...