Ubriaco alla guida - travolge e uccide un 15enne in bici : Un ragazzino di 15 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile mentre viaggiava in bicicletta sulla strada provinciale 19, a Zevio, nel...

Verona - 15enne in bici investito e ucciso da automobilista : Verona - E' stato investito e ucciso da un automobilista un 15enne morto la notte scorsa nelle campagne di Zevio, in provincia di Verona, mentre era in bicicletta. Un'ora dopo l'incidente un uomo di ...

15enne in bici travolto e ucciso da un’auto : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in bici la scorsa notte intorno all’una, sulla strada provinciale 19, a Zevio, nel veronese. Il conducente della vettura, una Mercedes Classe A, non si è fermato a prestare soccorso ma si è costituito poco dopo ai carabinieri. L’uomo, risultato positivo all’alcol test, è stato denunciato per omicidio ...

15enne in bici travolto e ucciso da un’auto : Roma, 27 mag. (AdnKronos) – Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto mentre era in bici la scorsa notte intorno all’una, sulla strada provinciale 19, a Zevio, nel veronese. Il conducente della vettura, una Mercedes Classe A, non si è fermato a prestare soccorso ma si è costituito poco dopo ai carabinieri. L’uomo, risultato positivo all’alcol test, è stato denunciato per omicidio ...

Verona - 15enne in bici investito e ucciso da automobilista : Un'ora dopo l'incidente, avvenuto nelle campagnie di Zevio, un uomo di 26 anni si è presentato alla stazione dei carabinieri, dicendo di essere rimasto...

15enne in bici travolto e ucciso da un'auto : Un ragazzino di 15 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto mentre era in bici la scorsa notte intorno all'una, sulla strada provinciale 19, a Zevio, nel veronese. Il conducente della ...