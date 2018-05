Zidane | sei nella storia | primo allenatore a vincere tre Champions di fila

calcioweb.eu

: RT @nino82pan: Avevi Ancelotti, ti sei preso a Benitez, ti prendi Zidane, ti meriti di essere contestato #perez #RealMadridAtleti - JonathanTehau : RT @nino82pan: Avevi Ancelotti, ti sei preso a Benitez, ti prendi Zidane, ti meriti di essere contestato #perez #RealMadridAtleti - Marmat83 : Zidane sarebbe capace di fare 3 sei di fila al Superenalotto. Diocaro che culo. - luiginapoli1972 : @Claudia6691 Certo che sei Real Madrid vince anche questa finale Zinedine Zidane entra nella leggenda con tre Champ… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Si è conclusa la finale diLeague tra Real Madrid e Liverpool, sempre piùi Blancos ed il tecnico Zinedine, si tratta del terzo trofeo consecutivo, grandi recriminazioni per la squadra di Klopp, ad un passo da un risultato incredibile e sorprendente. Ma alla fine ha vinto la squadra con maggiore qualità tecnica, qualità che ha condannato il Liverpool come dimostra ilgol, clamoroso errore del portiere Karius, ne approfitta Benzema. Immediato il pareggio Reds con Manè, poi la rete della vita di Bale, rovesciata fantastica che ha impazzire i tifosi dei Blancos, nel finale altro errore di Karius e gol di Bale, finisce 3-1. Per il Real Madridnumero 13,, è iltredi. L'articolo, seitredisembra essere ilsu ...