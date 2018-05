Yacht | mare e lusso | lo ‘spettacolo’ di Montecarlo fa da sfondo alle qualifiche di

sportfair

: Nautica: a Viareggio varo del primo maxi yacht Vismara - Shipping e Cantieri - Mare - geba_srl : Nautica: a Viareggio varo del primo maxi yacht Vismara - Shipping e Cantieri - Mare - florenceshair : Oggi perché non sono al mare sullo yacht pure io? - 69conigli : Lo yacht di Saddam diventa un hotel di lusso in mezzo al mare -

(Di sabato 26 maggio 2018) Non solo Formula Uno sul circuito di, lemostrano sullouna città sempre più sfarzosa e riccapare non risentire della crisi. Se tutto il mondo urla alla catastrofe economica, nel Principato di Monaco le cose non stanno così. Ciò è dimostrato durante ledi Formula Uno del Gp di Monaco, sul qualesi staglia un panorama mozzafiato.cristallino eda sogno sono concentrati nello spettacolare panorama che si scorge tra le monoposto in corsa. Scorri la gry per vedere più foto. L'articolo: lo ‘spettacolo’ difa dadi Formula Uno GRY SPORTFAIR.