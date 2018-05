Xiaomi Mi Store apre oggi in Italia | Ecco tutti i regali in palio

Xiaomi premierà i primi visitatori del Mi Store di Arese : ecco cosa potreste vincere : Sarà inaugurato domani mattina alle 11.30 il primo Mi Store italiano. E per festeggiare l'evento Xiaomi ha preparato numerose promozioni e tantissimi regali, ma solo per i primi visitatori. L'articolo Xiaomi premierà i primi visitatori del Mi Store di Arese: ecco cosa potreste vincere proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi8 : debutto ufficiale - primo Store e duecento sorprese : Se la matematica non è un'opinione, nella rapida successione tecnologica capita che dopo il sei venga l'otto. Preceduto dal nome ormai noto di un nuovo, attesissimo brand, Xiaomi. Previsto inizialmente per la fine di aprile, il modello subentrante al Mi6 sarà appunto il Mi8, ma farà il suo debutto in ritardo di un mese, quasi a volersi far desiderare ancora un po' dai trepidanti fans.

È Arese la location scelta da Xiaomi per il primo Mi Store italiano : Xiaomi ha scelto Arese e più in particolare il più grande centro commerciale d'Europa, come sede del primo Mi Store italiano, che aprirà sabato 26 maggio.