wired

: Walter Isaacson, Mitchell Baker, Orit Kopel, Davide Casaleggio, Stoya, Oliviero Toscani, Sofia Viscardi... Vi aspet… - wireditalia : Walter Isaacson, Mitchell Baker, Orit Kopel, Davide Casaleggio, Stoya, Oliviero Toscani, Sofia Viscardi... Vi aspet… - Lauraenientepiu : Walter Isaacson al Wired Next Fest: “Creatività è dove si incontrano arte e scienza” - ReiKashino : RT @wireditalia: 'Non penso che Facebook sia ok, ha troppi problemi di sicurezza. Continuo a chiedermi perché in Europa non sia nato un soc… -

(Di sabato 26 maggio 2018) La creatività è proprio lì, “all’incrocio tra l’e la scienza”., giornalista e biografo, nel corso della sua carriera si è lasciato sedurre dalla tensione creativa di personaggi che hanno cambiato il mondo. Ha raccontato le vite, tra gli altri, di Leonardo da Vinci, Albert Einstein e Steve Jobs, e sul palco delspiega la ragione di un viaggio che lo ha portato a scandagliare il genio: “Mi ha sempre interessato qual è il percorso creativo e credo che si trovi propriosie scienza. Valeva per Leonardo ed è così anche per tutti gli altri”. Rispetto al glorioso Rinascimento italiano i meccanismi che scatenano la voglia di sperimentare non sono cambiati poi così tanto. “Leonardo – racconta– riceveva finanziamenti dai mecenati e dai governi. Ma pensiamo a Steve Jobs e alle ...