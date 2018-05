' Vorrei dei ministri più' Conte | la rivolta | l' atto d' accusa del premier alla sua

Video duetto dei coach di The Voice in Vorrei Fosse Agosto da Vorrei Ma Non Posto : J-Ax - Renga e Scabbia a Quelli Che Il Calcio : A Quelli Che Il Calcio il duetto dei coach di The Voice of Italy sulle note di Vorrei Fosse Agosto con la base del tormentone di J-Ax e Fedez Vorrei Ma Non Posto. La prima puntata della quinta stagione italiana di The Voice è fissato per giovedì 22 marzo alle 21.20 su Rai2 e i quattro coach stanno facendo promozione nei programmi TV Rai per scongiurare l'ennesimo flop del talent show che in Italia stenta a decollare. La riduzione nel ...