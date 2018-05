Volley | Nations League 2018 | oggi Italia-Brasile 26 maggio Orario d’inizio e come

Volley - Nations League 2018 : prima giornata - risultati e classifica. Brasile - Francia e Russia a valanga. Ok Italia - soffrono gli USA : Oggi è iniziata la Nations League 2018 di Volley maschile. prima giornata di partite in giro per il mondo, di seguito tutti i risultati e la nuova classifica. A Kraljevo (Serbia) Brasile vs SERBIA 3-0 (25-22; 25-22; 26-24) I Campioni Olimpici, guidati in regia da Bruninho, si sono fatti prendere per mano da Wallace De Souza (17 punti, 5 muri) e Mauricio Borges (13). A sorpresa non ha giocato l’opposto Evandro Guerra. Ai padroni di ...

Volley - Nations League 2018 – Chicco Blengini : “Ottimo risultato con la Germania - dobbiamo migliorare”. La gioia di Anzani e Antonov : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 all’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Ottimo risultato degli azzurri che hanno incominciato con il piede giusto, grande entusiasmo in gruppo come traspare dalle dichiarazioni rilasciate alla FIPAV. Chicco Blengini: “Avevamo voglia di iniziare, il risultato ci fa contenti. Sappiamo che dobbiamo migliorare in tante cose e lo faremo con la pazienza necessaria in un ...

VIDEO Volley - Nations League 2018 : Italia-Germania 3-1 - gli highlights della partita. Show di Ivan Zaytsev : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 all’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri si sono subito messi in mostra a Kralijevo (Serbia) e hanno fatto la differenza contro i vicecampioni d’Europa. Show assoluto di Ivan Zaytsev, tornato alla grande in gruppo. Ottima prestazione anche da parte di Osmany Juantorena, Simone Anzani e Simone Giannelli. Di seguito il VIDEO con gli highlights della ...

Volley - Nations League 2018 : Italia-Germania 3-0 - le pagelle degli azzurri. Zaytsev - il ritorno del paladino. Juantorena spinge - Anzani esplode : L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 all’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Ottimo avvio degli azzurri che non hanno avuto particolari problemi contro i vicecampioni d’Europa privi di Grozer e Kaliberda. Di seguito le pagelle degli azzurri scesi in campo a Kraljevo (Serbia). IVAN Zaytsev: 8. ritorno da vero fenomeno per lo Zar che si riprende con gli interessi il ruolo di opposto, tra ...

Volley - Nations League 2018 : Italia strepitosa all’esordio - Germania stordita! Zaytsev e Juantorena - ritorno da fenomeni : L’Italia incomincia alla grande la Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) gli azzurri hanno sconfitto la Germania per 3-1 (25-18; 25-19; 23-25; 25-20) all’esordio nella nuova competizione internazionale, erede della World League, al termine di una partita ben condotta e controllata senza particolari difficoltà, eccezion fatta per il black out avuto nel terzo set. La nostra Nazionale ha così surclassato i ...

LIVE Volley Italia-Germania - Nations League 2018 in DIRETTA : 2-1. Accorciano i tedeschi - 25-18 - 25-19 - 23-25 - : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Germania, primo match della Nations League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

LIVE Volley Italia-Germania - Nations League 2018 in DIRETTA : primo impegno per gli azzurri - in campo Zaytsev e Juantorena : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Germania, primo match della Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare la compagine tedesca guidata da Andrea Giani ma priva del fenomeno Grozer e dell’altra stella Kaliberda. I ragazzi di Chicco Blengini, invece, si presenteranno con la formazione tipo desiderosi di conquistare subito una vittoria molto importante: ...

Volley - Nations League 2018 – Ivan Zaytsev : “Siamo motivati - vendichiamo gli Europei”. Massimo Colaci : “Un nuovo inizio” : L’Italia si sta caricando in vista dell’esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. Oggi pomeriggio (ore 17.00) gli azzurri sfideranno la Germania a Kraljevo (Serbia), i ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere con i vicecampioni d’Europa guidati da Andrea Giani. Umore alto all’interno del nostro gruppo, la Nazionale vuole partire con il piede giusto e le dichiarazioni della vigilia rilasciate alla ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - bisogna partire col botto! Azzurri per battere la Germania - entusiasmo e punti per la Final Six : Iniziare con il botto. Questo è l’obiettivo che si è data l’Italia in vista dell’esordio nella Nations League 2018 di Volley pomeriggio: oggi pomeriggio (ore 17.00) gli Azzurri sfideranno la Germania a Kraljevo (Serbia) e vogliono incominciare con il piede giusto, si va a caccia di una vittoria di peso importante per il morale del gruppo e anche in vista del cammino che conduce alla Final Six. La nostra Nazionale si ripresenta ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia sfida la Germania di Andrea Giani - i tedeschi ai raggi X. Grozer e Kaliberda - assenze di lusso : Oggi pomeriggio (ore 17.00) l’Italia farà il proprio esordio nella Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) gli azzurri sfideranno l’agguerrita Germania di Andrea Giani in un match già molto importante in ottica Final Six. L’esordio nella neonata competizione internazionale avrà un peso importante sul morale del gruppo che si presenta all’appuntamento con la formazione tipo e desideroso di ottenere il ...

Volley - Nations League 2018 : l’Italia sfida la Germania - il probabile sestetto degli azzurri. In campo la formazione tipo! : L’Italia sta per scendere in campo a Kraljevo (Serbia) dove oggi pomeriggio (ore 17.00) affronterà la Germania nella prima giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. La nostra Nazionale inizia il lungo cammino che la condurrà ai Mondiali casalinghi, l’esordio contro la formazione di Andrea Giani è molto sentito all’interno del gruppo che vuole incominciare al meglio la propria avventura. I ragazzi del CT Chicco ...

Volley - Nations League 2018 : Italia - inizia la battaglia! Assalto alla Germania di Giani - azzurri d’attacco con Zaytsev-Juantorena : L’attesa è finalmente finita, il grande giorno è arrivato, la lunga estate della nostra Nazionale sta per iniziare: oggi pomeriggio (ore 17.00) l’Italia affronterà la Germania nella prima giornata della Nations League 2018 di Volley maschile. Tutto pronto a Kraljevo (Serbia) per un weekend da urlo che culminerà poi con le sfide al Brasile e ai padroni di casa. L’obiettivo è quello di iniziare con il piede giusto, di vincere la ...

Volley - Nations League 2018 : oggi Italia-Germania (25 maggio). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : oggi venerdì 25 maggio si giocherà Italia-Germania, primo match della Nations League 2018 di Volley maschile. A Kraljevo (Serbia) inizia la lunga estate degli azzurri che sfideranno subito i vicecampioni d’Europa nella prima partita della neonata competizione internazionale. I ragazzi del CT Chicco Blengini se la dovranno vedere con la compagine allenata da Andrea Giani che ci aveva già battuto nella fase a gironi dell’ultima ...