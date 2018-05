Vivicittà-Porte aperte | si è corso a Roma | Ferrara e Parma per diritti e solidarietà

sportfair

: RT @UispRoma: Su Repubblica Roma una selezione di immagini del Vivicittà Porte Aperte corso ieri pomeriggio a Rebibbia Femminile. #uisproma… - logicriminal : RT @UispRoma: Su Repubblica Roma una selezione di immagini del Vivicittà Porte Aperte corso ieri pomeriggio a Rebibbia Femminile. #uisproma… - UispRoma : Su Repubblica Roma una selezione di immagini del Vivicittà Porte Aperte corso ieri pomeriggio a Rebibbia Femminile.… - UispRoma : Domani si chiude il mese del Vivicittà UISP Roma con la seconda prova stagionale del Vivicittà Porta Aperte presso… -

(Di sabato 26 maggio 2018) Giovedì 24 maggio detenuti ed atleti esterni hannoinsieme per“La corsa più grande del mondo” diventae trasforma lo sport in un efficace canale di integrazione, per far incontrare carcere e territorio. Mercoledi 24 maggio, la corsa per ie laorganizzata dall’Uisp, si è tenuta nel carcere femminile di Rebibbia. Hanno partecipato circa quaranta donne detenute, che hanno formato sei squadre, ciascuna contraddistinta da un colore e composta da sei persone (anche con atleti e atlete esterni), che hanno dato vita ad una staffetta. All’interno dell’Istituto è stato ricavato un perdi circa 2 chilometri che è stato affrontato da ciascun frazionista, sino a coprire i 12 chilometri classici del. Alla fine ha vinto la squadra “blu” del reparto Camerotti (l’altro reparto si chiama ...